Биатлонисток Гербулову и Носкову переселили в другую гостиницу в Уфе после жалоб на условия проживания

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Ранее Гербулова пожаловалась в соцсетях на условия проживания в гостинице в Уфе. Она опубликовала видео, где показала, что в номерах не убирались после ремонта, отсутствует штора в душе, неисправен смеситель над раковиной.

«Гербулову с Носковой переселили. По нашей информации, больше никто из спортсменов переселяться не захотел», – заявили в СБР.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет второй этап Кубка Содружества. 

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12 комментариев
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На улицу. А то ишь чего удумали
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Им еще из жалования проживание в нормальной гостинице вычтут, к гадалке не ходи))
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Надеюсь, переселили не в следственный изолятор?
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Ответ Al561
Им еще из жалования проживание в нормальной гостинице вычтут, к гадалке не ходи))
Можете за свой счет их всем обеспечить, страна вам скажет спасибо!
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себя поставьте на их место,
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Не захотели проникнуться патриотизмом.
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Ответ dafaka13
На улицу. А то ишь чего удумали
Возможно заселили за пределами Уфы в хостел и дали 59 рублей в день, чтобы на маршрутке до места сбора добирались. Так сказать принудительное прививание патриотизма и прививка от нераскачивания лодки)
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Ответ Montenegro Serbian
Возможно заселили за пределами Уфы в хостел и дали 59 рублей в день, чтобы на маршрутке до места сбора добирались. Так сказать принудительное прививание патриотизма и прививка от нераскачивания лодки)
и патронов не давать - пусть как в анекдоте, ищут выход...
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Ответ Александр Беспалов
себя поставьте на их место,
Да легко. Однажды поселили в уездном городке в клоповничке на конференцию. С тех пор сам вопросы с местопребыванием решаю. Биатлон велик, но в международной изоляции не настолько.
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Ответ Бровочник
Чтобы показать как можно лучшие результаты, условия, в том числе и бытовые, должны быть на уровне. Поэтому сравнение с пребыванием на конференции некорректно.
для вас взаимозависимость makes sense вероятно. но это противоречит всему эмпирическому опыту человечества - и всех "голодных поэтов".
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