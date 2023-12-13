Биатлонисток Гербулову и Носкову переселили в другую гостиницу в Уфе после жалоб на условия проживания

Биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Ранее Гербулова пожаловалась в соцсетях на условия проживания в гостинице в Уфе. Она опубликовала видео, где показала, что в номерах не убирались после ремонта, отсутствует штора в душе, неисправен смеситель над раковиной.

«Гербулову с переселили. По нашей информации, больше никто из спортсменов переселяться не захотел», – заявили в .

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет второй этап Кубка Содружества.

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