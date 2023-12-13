Биатлонисток Гербулову и Носкову переселили в другую гостиницу в Уфе после жалоб на условия проживания
Биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель.
Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
Ранее Гербулова пожаловалась в соцсетях на условия проживания в гостинице в Уфе. Она опубликовала видео, где показала, что в номерах не убирались после ремонта, отсутствует штора в душе, неисправен смеситель над раковиной.
«Гербулову с Носковой переселили. По нашей информации, больше никто из спортсменов переселяться не захотел», – заявили в СБР.
В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет второй этап Кубка Содружества.
«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы
Биатлонистка Максимович о гостинице в Уфе: «Кран нам поменяли. Комната нормальная – стены целые, кровати новые. Жить можно»