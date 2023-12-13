«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«ПСЖ» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Боруссия Д Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

3 комментария
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За Дортмунд!
Удачи Шмелям!
+3
-1
+2
Победной игры нам
+2
-2
0
За ПСЖ
+2
-2
0
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