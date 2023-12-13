«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«ПСЖ» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
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