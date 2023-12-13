Глава федерации биатлона Красноярского края Медведцева о жалобах на гостиницу в Уфе: «Почему я должна это комментировать? Спрашиваете какой-то бред»
Ольга Медведцева отказалась комментировать жалобы биатлонисток на условия проживания в гостинице.
Медведцева – руководитель Федерации биатлона Красноярского края.
– В курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?
– Почему я должна это комментировать?
– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...
– И что?
– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?
– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?
– Я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?
– Не звоните мне никогда больше, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы
Все так скрепно.)))
– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались?
ХАХАХАХАХАХ оруууу ))) там хотя б icq проверял при должности
Был живой биатлонист еще недавно - Шипулин, Ишмуратова, Пылева. Заканчивается карьера, рраз, и нет человека - одна должность в кресле.
«Царь хороший, бояре плохие» уже даже в таких мелочах.
Прямо воплощение руководителя у бюджетной кормушки
Это девиз путинской россии.
ЗЫ. Ан нет.Сказал что Уфа молодцы,делают все возможное
– И что?
– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...
– И что?
– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?
-----------------+++++----------------------------------
Из далёких 80-90 х
̶М̶ы̶ Я их туда не посылала
Из 2018- года
«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать»
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких