Глава федерации биатлона Красноярского края Медведцева о жалобах на гостиницу в Уфе: «Почему я должна это комментировать? Спрашиваете какой-то бред»

Ольга Медведцева отказалась комментировать жалобы биатлонисток на условия проживания в гостинице.

Медведцева – руководитель Федерации биатлона Красноярского края.

– В курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?

– Почему я должна это комментировать?

– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...

– И что?

– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?

– Я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?

– Не звоните мне никогда больше, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы