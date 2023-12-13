Глава федерации биатлона Красноярского края Медведцева о жалобах на гостиницу в Уфе: «Почему я должна это комментировать? Спрашиваете какой-то бред»

Теги Ольга Медведцева сборная России жен Биатлон

Ольга Медведцева отказалась комментировать жалобы биатлонисток на условия проживания в гостинице.

Медведцева – руководитель Федерации биатлона Красноярского края.

– В курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?

– Почему я должна это комментировать?

– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...

– И что?

– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?

– Я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?

– Не звоните мне никогда больше, – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

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32 комментария
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Нулевая терпимость к допингу, допингистка, осужденная уголовным судом Италии за намеренный приём допинга - глава Федерации биатлона Красноярского края.
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"Вы кто такие? Я вас не звала! Идите на.." - добавила Медведцева
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+26
Уволить Медведцеву немедленно за профнепригодность!
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Ответ Ярик01
Нулевая терпимость к допингу, допингистка, осужденная уголовным судом Италии за намеренный приём допинга - глава Федерации биатлона Красноярского края.
Так в стране, которая живёт не по закону, а по понятиям, нарушитель закона, уважаемый обществом персонаж, а живущий по закону, последний ...
Все так скрепно.)))
+20
-2
+18
- То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались?

ХАХАХАХАХАХ оруууу ))) там хотя б icq проверял при должности
+16
-2
+14
Её ещё не сняли с должности?
+15
-3
+12
В биатлоне транзит из человека в чиновники происходит с какой-то устрашающей быстротой и 100% эффективностью.
Был живой биатлонист еще недавно - Шипулин, Ишмуратова, Пылева. Заканчивается карьера, рраз, и нет человека - одна должность в кресле.
+14
-2
+12
Ответ александр
Почему Медведцева должна нести ответственность за условия быта гостиницы Уфы.На это есть местные власти.На кого рассчитан пост Гербуловой или против СБР.И почему "МАТЧ ТВ"выясняет эту ситуацию у Красноярской федерации.
Я так понимаю, что если начальство, отправив вас в командировку, поселит в самую дерьмовую гостиницу в городе, то вопрос тоже будет к местным властям? Действительно, какое отношение имеет глава федерации биатлона Красноярска к условиям, в которых живут спортсмены из Красноярска?

«Царь хороший, бояре плохие» уже даже в таких мелочах.
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Какая же необразованная хабалка
Прямо воплощение руководителя у бюджетной кормушки
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Странная реакция. Если за это отвечают другие люди, могла бы так и сказать: мол, не мои полномочия, звоните туда-то
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По-моему, корреспондент нормальные вопросы задал. А Медвецева отвечает очень агрессивно. Не готова к общению, так и скажи,хрен ли злиться.
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Вы спортом занимались вообще? ; бред!; не звоните мне больше... Все конструктивно, по делу😆
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Сами в го вне жили - пусть и дети в го вне живут!
Это девиз путинской россии.
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Ответ Davidova Marketa
Вам нравится отвечать на такие звонки - вот вы и отвечайте! Договорились?))))
Если б я руководила Союзом биатлонистом, ответила бы. Хамить бы уж точно не стала.
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Ответ Геннадий Томилин
Её ещё не сняли с должности?
Наверняка повысят
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Ответ Dinamik1
А что на это скажет перевертышь губер любитель покапаться в грязном белье?Наверно собирает как помойная машина все нечистоты.
Не упустит шанса пройти по Майгурову и Ростовцеву
ЗЫ. Ан нет.Сказал что Уфа молодцы,делают все возможное
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ладно хоть цены на яйца не попросили прокомментировать
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Ответ dimitrii36
ладно хоть цены на яйца не попросили прокомментировать
😂😂😂😂😂😂😂👌👌👌👌
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Ответ dimitrii36
ладно хоть цены на яйца не попросили прокомментировать
Журналюги со Спортса ещё не успели набрать просто... 🤣🤣🤣
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Ответ sabur
Не упустит шанса пройти по Майгурову и Ростовцеву ЗЫ. Ан нет.Сказал что Уфа молодцы,делают все возможное
На то он и перевертыш скоро переобуется.
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Ответ ЦСКА1960
Уволить Медведцеву немедленно за профнепригодность!
Повысят. Только выговор устный получит, потому что без мата и без жаргона общалась. Не по понятиям
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Медведцева - это которая допингистка?
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– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...

– И что?
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Почему я должна это комментировать?
– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...
– И что?
– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?
-----------------+++++----------------------------------
Из далёких 80-90 х
̶М̶ы̶ Я их туда не посылала
Из 2018- года
«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать»
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких
+3
-3
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