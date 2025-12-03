  • Спортс
У Симеоне 17 матчей без побед на «Камп Ноу» – 10 поражений и 7 ничьих. Это антирекорд среди тренеров

Диего Симеоне установил антирекорд по числу матчей без побед на «Камп Ноу».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне установил рекорд по числу матчей без побед на «Камп Ноу».

Во вторник мадридцы уступили «Барселоне» на выезде в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги (1:3).

При Симеоне «Атлетико» терял очки в 17 матчах на «Камп Ноу» – 7 ничьих и 10 поражений.

Аргентинский тренер стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей без побед на домашнем стадионе «Барселоны», обойдя Хавьера Агирре (16 матчей).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
