«Црвена Звезда» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда онлайны Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Црвена Звезда Сербия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
13 декабря, 20.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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