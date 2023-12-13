«Црвена Звезда» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!