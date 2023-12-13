«США воевали во Вьетнаме – никаких санкций. В ФИФА и УЕФА – подкормленные чиновники». Степашин об отстранении

Сергей Степашин высказался об отстранении России от международных турниров.

Российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и с февраля 2022 года.

«Ну вот США воевали во Вьетнаме, и никаких санкций. Что это за свинство? В ФИФА и УЕФА сидят подкормленные бессовестные чиновники. Вот генсек НАТО [Йенс Столтенберг], как я его называю, фригидный норвежец, говорит: «Мы заставим русских страдать». Мерзавец! Понятно, зачем и с кем мы воюем. По-моему, даже Байден приходит в себя.

Да, конечно, мы не можем приглашать теперь некоторых иностранцев, но есть наша молодежь. Все мы ждали чемпионаты мира и Европы, но посмотрите, как мы провели ЧМ-2018. Никто так принять не может», – сказал член совета директоров « ».

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