«США воевали во Вьетнаме – никаких санкций. В ФИФА и УЕФА – подкормленные чиновники». Степашин об отстранении

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Динамо Москва Сергей Степашин Политика Р-Спорт Футбол

Сергей Степашин высказался об отстранении России от международных турниров.

Российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Ну вот США воевали во Вьетнаме, и никаких санкций. Что это за свинство? В ФИФА и УЕФА сидят подкормленные бессовестные чиновники. Вот генсек НАТО [Йенс Столтенберг], как я его называю, фригидный норвежец, говорит: «Мы заставим русских страдать». Мерзавец! Понятно, зачем и с кем мы воюем. По-моему, даже Байден приходит в себя.

Да, конечно, мы не можем приглашать теперь некоторых иностранцев, но есть наша молодежь. Все мы ждали чемпионаты мира и Европы, но посмотрите, как мы провели ЧМ-2018. Никто так принять не может», – сказал член совета директоров «Динамо».

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21 комментарий
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Ссср были в Афганистане, вводили танки в Венгрию, Чехословакию и тоже не было санкций как бы. Да их и сейчас бы не было, если бы не коллективные бойкоты
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Мааам, ну почему ему можно а мне нельяз????
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Нифига он копнул далековато)

Раз уж пошло такое дело, то нужно "разматывать" клубок "военных операций" как минимум до времени Древнего Рима и наказывать всех кто там на кого напал и вплоть до нынешних времён 😄
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Напомните, что делали фифа и уефа во время чеченской?
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А Печенеги с Половцами чё творили это в ФИФА двойные стандарты
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А французы при Наполеоне что творили! А итальянцы при Цезаре! И до сих пор никаких санкций! Доколе!!
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"подкормленные бессовестные чиновники"

Каждый раз когда Степашин смотрит в зеркало - он видит откормленного бессовестного чиновника
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Так подкормите вы. Станут, как ручные. В чем трудности? Тихонов говорит, что у нас самая богатая страна в мире.
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"как то плохое, делает это хорошим?" (с) Влади
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И США воевали, и СССР воевали - никого не отстраняли, потому что с обеих сторон было огромное влияние, в том числе и дипломатическое, работали профессионалы. А сейчас нашими дипломатами можно разве что подтереться, все высшие чины по блату, а не за заслуги, канеш они никакие привилегии выбить нам не могут, в Союзе за просер с флагом и гимном кто-то с очень высокого поста пошел бы давно валить лес, наши же только ныть по тв могут
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Кто вам мешал подкормить чинуш во всех эти оонах и прочих организациях ?
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Ответ tolobas
Какие бойкоты? Изначально, только руссофобская Польша играть с нашей сборной по футболу отказалась. А сейчас тяфкают нацистские режимы Прибалтики
Кругом нацисты и русофобы, как жеж жить в этом мире, толя!
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В чем он не прав ? отсальным можно , другим нельзя. все животные равны , но некоторые ровнее
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Какую территорию Вьетнама США присоединили к себе, и объявили новыми американскими штатами? Сколько городов (именно городов) разрушила американская артиллерия? Ну а главное, логика в стиле - по фиг что своя кобыла болеет, главное, чтоб у соседа сдохла
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Ответ Красный чай
Ссср были в Афганистане, вводили танки в Венгрию, Чехословакию и тоже не было санкций как бы. Да их и сейчас бы не было, если бы не коллективные бойкоты
В Венгрию, Чехословакию и Афган вводили войска по просьбе правительств этих стран. Кто США приглашал в Ирак, Сирию, Ливию, Югославию, Вьетнам?
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Ответ Montenegro Serbian
Нифига он копнул далековато) Раз уж пошло такое дело, то нужно "разматывать" клубок "военных операций" как минимум до времени Древнего Рима и наказывать всех кто там на кого напал и вплоть до нынешних времён 😄
Почему далеко? Потому что ты родился в 2010 и для тебя этого как бы и не существовало?
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Ответ Lex Lex
Кто вам мешал подкормить чинуш во всех эти оонах и прочих организациях ?
Обижаете. Эти - честные, такие грязные приемы им не знакомы.
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