«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов

Мэр округа Колумбия заявила о желании удержать клубы НХЛ и НБА в Вашингтоне.

Ранее появилась информация, что «Кэпиталс» стали ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов и .

Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и председатель совета округа Колумбия Фил Мендельсон представили закон в поддержку полной реконструкции и модернизации Capital One Arena.

«Центральная часть округа Колумбия – это экономический двигатель округа, который обеспечивает ресурсы для поддержки важных программ в городе.

Мистер Леонсис и компания Monumental Sports стали важными партнерами в поддержании процветания центра нашего города, особенно после пандемии.

Модернизация Capital One Arena станет неоценимой инвестицией в дальнейший успех и наше будущее процветание.

Это наше лучшее и последнее предложение и является следующим шагом в партнерстве с Monumental Sports, чтобы вдохнуть новую жизнь и яркость в район и сохранить «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталс» там, где им и место – в Вашингтоне, округ Колумбия», – сказала Мюриел Баузер.

В законе, который Баузер представила Совету округа Колумбия, изложены параметры соглашения, включая получение полномочий на продление аренды и предоставление финансирования в размере 500 миллионов долларов на проект реконструкции стоимостью 800 миллионов долларов в течение трехлетнего периода, начиная с 2024 года.

Capital One Arena принадлежит , основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment.