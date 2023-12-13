«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов
Мэр округа Колумбия заявила о желании удержать клубы НХЛ и НБА в Вашингтоне.
Ранее появилась информация, что «Кэпиталс» стали ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА.
Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и председатель совета округа Колумбия Фил Мендельсон представили закон в поддержку полной реконструкции и модернизации Capital One Arena.
«Центральная часть округа Колумбия – это экономический двигатель округа, который обеспечивает ресурсы для поддержки важных программ в городе.
Мистер Леонсис и компания Monumental Sports стали важными партнерами в поддержании процветания центра нашего города, особенно после пандемии.
Модернизация Capital One Arena станет неоценимой инвестицией в дальнейший успех и наше будущее процветание.
Это наше лучшее и последнее предложение и является следующим шагом в партнерстве с Monumental Sports, чтобы вдохнуть новую жизнь и яркость в район и сохранить «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталс» там, где им и место – в Вашингтоне, округ Колумбия», – сказала Мюриел Баузер.
В законе, который Баузер представила Совету округа Колумбия, изложены параметры соглашения, включая получение полномочий на продление аренды и предоставление финансирования в размере 500 миллионов долларов на проект реконструкции стоимостью 800 миллионов долларов в течение трехлетнего периода, начиная с 2024 года.
Capital One Arena принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment.
-)
потому город и суетится, потерять арендатора и остаться со старой ареной на балансе и (в обозримом будущем) с переездом не только баскетбола и хоккея но и концертов и шоу на новую, то есть без прибылей - городу неинтересно
соседний штат с удовльствием инвестирует на таких условиях сам, команды просто торгуются в поисках условий повыгодней
p.s. да, в Штатах государство инвестирует в спортивные объекты повсеместно, потому что это прибыльно
у Кэпс чистый профит до выплаты налогов порядка $50 млн за сезон к примеру, а нынешняя арена за срок своего существования сгенерила порядка $800 млн налогов для округа
А зп во сколько раз отличаются?