«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов

Теги Вашингтон НБА Вашингтон НХЛ Тед Леонсис Capital One Arena Хоккей

Мэр округа Колумбия заявила о желании удержать клубы НХЛ и НБА в Вашингтоне.

Ранее появилась информация, что «Кэпиталс» стали ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА.

Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и председатель совета округа Колумбия Фил Мендельсон представили закон в поддержку полной реконструкции и модернизации Capital One Arena. 

«Центральная часть округа Колумбия – это экономический двигатель округа, который обеспечивает ресурсы для поддержки важных программ в городе.

Мистер Леонсис и компания Monumental Sports стали важными партнерами в поддержании процветания центра нашего города, особенно после пандемии.

Модернизация Capital One Arena станет неоценимой инвестицией в дальнейший успех и наше будущее процветание.

Это наше лучшее и последнее предложение и является следующим шагом в партнерстве с Monumental Sports, чтобы вдохнуть новую жизнь и яркость в район и сохранить «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталс» там, где им и место – в Вашингтоне, округ Колумбия», – сказала Мюриел Баузер.

В законе, который Баузер представила Совету округа Колумбия, изложены параметры соглашения, включая получение полномочий на продление аренды и предоставление финансирования в размере 500 миллионов долларов на проект реконструкции стоимостью 800 миллионов долларов в течение трехлетнего периода, начиная с 2024 года.

Capital One Arena принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment.

17 комментариев
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А там весь спорт частный (с)
-)
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Реконструкция за 800 млн. Дороже новёхонькой и самой большой в мире СКА-Арены... Распил или это совсем другое?
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клубы бегут из столицы страны! совсем америка загнила
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Удачный день у грека))
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Да пофиг на самом деле - DC - это квадрат земли между Вирджинией и Мэрилендом. В столице живет не так много людей, и большая часть публики как раз собирается из двух соседних штатов. Сам по себе Вашингтон - это большей частью набор административных зданий и сопутствующей инфраструктуры. Болельщикам не будет особо ни жарко, ни холодно. Команде тоже. Где они будут находиться - это скорее вопрос где платить налоги и где публика будет тратить свои деньги. Поэтому пусть местные власти и соревнуются.
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Ответ Ceasus
Прежде чем ерничать, узнай, сколько белых осталось в этой столице. Переезжают в поисках платежеспособной публики. Вот и скажи, загибаются или нет
Куда переезжают, если новая арена в 10 км от старой
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Ответ Двестик Двестик
А там весь спорт частный (с) -)
то что город эти бабки даст не просто так а будет иметь долю прибыли от эксплуатации арены - из виду мы конечно упустим

потому город и суетится, потерять арендатора и остаться со старой ареной на балансе и (в обозримом будущем) с переездом не только баскетбола и хоккея но и концертов и шоу на новую, то есть без прибылей - городу неинтересно

соседний штат с удовльствием инвестирует на таких условиях сам, команды просто торгуются в поисках условий повыгодней

p.s. да, в Штатах государство инвестирует в спортивные объекты повсеместно, потому что это прибыльно

у Кэпс чистый профит до выплаты налогов порядка $50 млн за сезон к примеру, а нынешняя арена за срок своего существования сгенерила порядка $800 млн налогов для округа
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500 млн дает округ Колумбия частному клубу? А нам вещают из всех утюгов про величайший, полностью частный спорт в США, без денег налогоплательщиков. Получается, очередная брехня?
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Ответ Вечно в бане
Патриотам позволительно не знать, где там эта самая Вирджиния, и сколько там километров между аренами. Главное, что патриоты в курсе, какой процент белых остался в Вашингтоне, и какие там все нищие.
Умникам не положено знать, что такое White flight, и какие экономические последствия он несет
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Ответ Always_sam
клубы бегут из столицы страны! совсем америка загнила
Не бегут, а шантажируют переездом, чтобы наконец-то "местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА")))
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Ответ Антон Киселёв
Не бегут, а шантажируют переездом, чтобы наконец-то "местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА")))
В новом месте полный проект в четыре раза масштабнее как бизнес, никакого шантажа
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Ответ Fanático
Реконструкция за 800 млн. Дороже новёхонькой и самой большой в мире СКА-Арены... Распил или это совсем другое?
60 млрд по среднему курсу сколько будет?
А зп во сколько раз отличаются?
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Ответ Двестик Двестик
А там весь спорт частный (с) -)
Недовольство гос. финансированием спорта это про зарплаты всяких Кокориных, а не про финансирование инфраструктуры. Нигде не видел, чтоб возмущались строительством стадионов.
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