Защитник «Тоттенхэма» Ромеро забил ударом через себя на 95-й минуте в матче с «Ньюкаслом». Аргентинец сделал дубль впервые в карьере
Кристиан Ромеро сделал дубль впервые в карьере.
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро сделал первый дубль в карьере в матче с «Ньюкаслом».
Встреча 14-го тура АПЛ завершилась вничью (2:2). Чемпион мира в составе сборной Аргентины дважды сравнивал счет – на 78-й минуте с паса Мохамеда Кудуса и на 95-й ударом через себя в падении.
Подробная статистика Ромеро доступна здесь.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
