Защитник «Тоттенхэма» Ромеро забил ударом через себя на 95-й минуте в матче с «Ньюкаслом». Аргентинец сделал дубль впервые в карьере

Кристиан Ромеро сделал дубль впервые в карьере.

Защитник «Тоттенхэма » Кристиан Ромеро сделал первый дубль в карьере в матче с «Ньюкаслом ».

Встреча 14-го тура АПЛ завершилась вничью (2:2). Чемпион мира в составе сборной Аргентины дважды сравнивал счет – на 78-й минуте с паса Мохамеда Кудуса и на 95-й ударом через себя в падении.

Подробная статистика Ромеро доступна здесь .

Изображение: кадр из трансляции ESPN