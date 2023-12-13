НБА. «Милуоки» примет «Индиану», «Финикс» встретится с «Бруклином» и другие матчи
В среду, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Милуоки» примет на своей арене «Индиану», «Финикс» встретится с «Бруклином».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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я невероятно люблю баскетбольную ветку за материалы, которые тут выходят, и конечно же за большинство местных комментаторов, чьи мысли обожаю читать на досуге (даже твои, Кселл). однако в последнее время на ней появился персонаж, который вызывает жжение ниже спины и насколько я понимаю не только у меня
многие могли догадаться, что речь идет об Эде Мониксе - персонаже, который закидывает нашу ветку своим флудом, который он называет комментариями. стоит им уйти в небольшой минус - комментарии удаляются с последующими обвинениями своих хейтеров (лол кек), оставляет след в виде "комментарий удален пользователем", и просто заново дублируются, в большинстве своем один в один. и так до посинения, пока коммент не словит хотя бы один плюс. при этом судя по уже нескольким отлетам в бан на несколько дней, которые с этим персонажем произошли за прошлый месяц, администрация сайта вполне себе понимает, что речь так же идет о ботоводе, который яростно накручивает себе плюсы, в чем можно убедиться, сравня рейтинги комментов до последнего бана 10 декабря и после (не удивлюсь, если к моменту этого коммента даже на новых имеются по +20 накрученных голосов). как пример, я уверен, что одним из таких аккаунтов является Djoyin, который занимался подобным бредом раньше в этом году во время плей-офф и чей стиль комментов один в один напоминают нам нашего пациента
чтобы не быть голословным - прикрепляю так называемые пруфы. первый скрин - свеже заминусованные комменты товарища, написанные ранее сегодня (https://ibb.co/56rSD1m), второй скрин - перепечатанные скрины спустя час дабы обнулить минусы (https://ibb.co/MhSGM85)
кто-то может сказать мол добавь плюсонаминателя в черный список и не парься. проблема в том, что на мой взгляд эта функция сделана не лучшим образом и его комменты все равно будут отображаться черкашами в моей ленте под новостями, только теперь вместо "комментарий удален пользователем" я буду видеть "комментарий добавлен персонажем из вашего черного списка"
интересно услышать мнение обычных пользователей потому что я не исключаю варианта того, что именно я в этой ситуации поехавший. давайте вместе сделаем нашу баскетбольную трибуну грэйт эгейн, как говорил один из почитателей талантов ЛеБрона Джеймса
с уважением,
ваш сгоревший детектив Pro100Mark