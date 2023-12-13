Игроки «Барсы» не смогут мыться на стадионе и базе – в Каталонии из-за засухи ограничили потребление воды

Теги Барселона Ла Лига происшествия Олимпик Льюис Компанис Экология Футбол

«Барселона» пострадает из-за последствий засухи в Каталонии.

Ранее Женералитет Каталонии ввел ряд мер, которые позволят бороться с последствиями самой сильной за последние 100 лет засухи в регионе.

К концу ноября уровень водохранилищ во внутренних бассейнах в Каталонии составил всего 19%. Тогда руководство региона уже ввело ряд ограничительных мер – например, потребление воды на одного человека ограничили до 210 литров, а площадь орошаемых спортивных газонов снизили до 200 кубических метров в месяц (это менее половины от разрешенной ранее площади). Теперь Женералитету пришлось ввести новые ограничения.

В частности, со следующей недели будет запрещено использовать души в спортивных залах и центрах. Это решение напрямую влияет на «Барселону» и другие профессиональные клубы региона.

Учитывая сложную ситуацию в регионе, исключений не будет, поэтому принятые меры затронут и профессиональных спортсменов, заявил министр по борьбе с изменениями климата Давид Маскорт в интервью Cadena SER.

На вопрос о том, смогут ли игроки «Барсы» принимать душ после домашних матчей, Маскорт ответил: «Барса» потребляет воду на стадионе «Монжуик», на базе и в других местах. «Барса» должна компенсировать воду, которую тратят на полив [газона], и экономить на душах. Это касается и «Монжуика», и клубной базы. Там потребляется очень много воды, и они обязаны сокращать потребление. Если они хотят продолжать полив полей, то должны еще сильнее компенсировать то, что потребляют».

Таким образом, теперь, чтобы соответствовать мерам, введенным Женералитетом, игрокам «Барселоны» придется после домашних матчей и тренировок принимать душ дома.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хави: "Быть тренером Барсы, самая грязная работа в мире"
+58
-11
+47
Только игрокам Барсы? Почему бы в статье не написать про Эспаньол и Жирону? Тоже вроде известные футбольные клубы. Лишь бы накинуть...
+17
-3
+14
Кстати да. Испания стремительными темпами превращается в пустыню. Смотрел на ютубе. Почему не строят огромные опреснительные станции- непонятно. В ОАЭ проблем с водой нет. Нигде. Хотя вокруг соленючий Персидский залив. Что мешает испанцам?
+11
-6
+5
Ответ mootoo
а прикинь еще бы и воды не было из-за засухи
лопающиеся трубы отопления, посреди зимы, в мороз - это так. мелочи. вот в барселоне нечем помыться. бугага.
+11
-6
+5
Ответ Engineer95
Только игрокам Барсы? Почему бы в статье не написать про Эспаньол и Жирону? Тоже вроде известные футбольные клубы. Лишь бы накинуть...
Трафик сам себя не накрутит)
+4
0
+4
Ответ Николай Бойко
Кстати, я представляю какой бы ор стоял, случись такое в России
Коля, как же так, тебя же заблокировали давным давно. Как же ты смог вернуться?
+5
-2
+3
Ответ Никита Михайлов
но почему то все россияне уезжают в Испанию все...
все оттуда бегут)
+5
-2
+3
Ответ Engineer95
Только игрокам Барсы? Почему бы в статье не написать про Эспаньол и Жирону? Тоже вроде известные футбольные клубы. Лишь бы накинуть...
Для лучших клубов Каталонии вода всегда найдётся
+3
-1
+2
Ответ Гоп-стоп
Чтобы местные либералы и любители Запада понимали, для Европы это абсолютная норма. Они реально живут в таких диких условиях.
Я так понимаю, ты в Европе никогда не был, да?
+5
-4
+1
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Да, Месси прям все водохранилища в Каталонии опустошил до низкого уровня )

И не важно, что у Жироны будет точно то же самое: "Это решение напрямую влияет на «Барселону» и другие профессиональные клубы региона."
+6
-5
+1
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
горящие пуканы фанатов Роналду после ЧМ высушили озера и реки
+3
-2
+1
Давно могли бы начать строить опреснительные станции в Испании. Ведь эта проблема возникла не вчера. Но нет, деньги на окраину отправили.
+5
-4
+1
Ответ Николай Бойко
Кстати, я представляю какой бы ор стоял, случись такое в России
Вы предполагаете, что в самой Каталонии не возмущаются из-за этого или что?
+4
-3
+1
а гостевые команды? Особенно в ЛЧ)))
+3
-2
+1
Ответ grek087
Кстати да. Испания стремительными темпами превращается в пустыню. Смотрел на ютубе. Почему не строят огромные опреснительные станции- непонятно. В ОАЭ проблем с водой нет. Нигде. Хотя вокруг соленючий Персидский залив. Что мешает испанцам?
У арабов есть нефтяные доллары, для них не проблема сотворить в пустыне рукотворный оазис.))
А что есть у Испании?! Только Реал и Барселона ....😉🙃🙂
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Кинг Конг Жив
Давно могли бы начать строить опреснительные станции в Испании. Ведь эта проблема возникла не вчера. Но нет, деньги на окраину отправили.
Так на благое дело отправили - очистить нечисть с востока))
0
0
0
Ответ Vinnipukh Vinni
А воду в это водохранилище они откуда заливали бы?
Комментарий удален модератором
Ответ Cruel Snake
Коля, как же так, тебя же заблокировали давным давно. Как же ты смог вернуться?
Заскучал по спортсу, попросил модеров разблокировать, что они и сделали
0
0
0
Барселона - Жирона, какая вонь, какая вонь - судью уносят с поля, огонь!!!
0
0
0
Совсем плохо. Кто ж теперь немытыми играть будет.
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Хави: "Быть тренером Барсы, самая грязная работа в мире"
Хави теперь будет вонять не только в интервью, ещё и на интервью
+6
-6
0
Ответ Кирилл
Да, Месси прям все водохранилища в Каталонии опустошил до низкого уровня ) И не важно, что у Жироны будет точно то же самое: "Это решение напрямую влияет на «Барселону» и другие профессиональные клубы региона."
Лично выпил перед тем как в Париж свалить
+4
-4
0
Европа возвращается к средневековому быту. За то у КР и Бензема на арабском Востоке опять ванные, бани и фонтаны.
0
0
0
Море рядом)
0
0
0
Вот как испания решила остановить Жирону
0
0
0
Ну а что может написать автор, подписанный на Реал Мадрид?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий