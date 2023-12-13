Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря.

Как пишет телеграм-канала SHOT со ссылкой на источник в местной администрации, в пятницу состоится тестовый полет из московского аэропорта «Внуково» в Краснодар, его выполнит авиакомпания «Азимут». После этого полета может быть принято решение об открытии аэропорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил эти сведения: «Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря».

Как уточняет источник SHOT, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе – тестовый полет из «Внуково» в «Пашковский».

Аэропорт «Пашковский» закрыт почти два года – с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Мир , набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» – 2 очка.

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