Аэропорт в Краснодаре могут открыть после 15 декабря. Губернатор подтвердил
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря.
Как пишет телеграм-канала SHOT со ссылкой на источник в местной администрации, в пятницу состоится тестовый полет из московского аэропорта «Внуково» в Краснодар, его выполнит авиакомпания «Азимут». После этого полета может быть принято решение об открытии аэропорта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил эти сведения: «Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря».
Как уточняет источник SHOT, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе – тестовый полет из «Внуково» в «Пашковский».
Аэропорт «Пашковский» закрыт почти два года – с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.
На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Мир РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» – 2 очка.
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Похоже, отодвинули ПВО Украины на нужное расстояние.
ведь Путин - "диктатор", ему "нарисуют" нужные проценты на выборах - ваши же либеральные аргументы
так зачем тогда задабривать людей чем-то перед выборами, если все равно "нарисуют"?
Кто местный, расскажите плиз, реально интересно, как такое огромное предприятие, как аэропорт, запустить за 3 дня?
Чем занимался штат сотрудников всё это время, пока аэропорт был закрыт?
Тестовый первый полёт вроде был еще 10 ноября из Петербурга. Это уже второй будет. Траектория полёта, правда, длинная, вдоль Кавказа и Каспия.
Такими темпами мб и Анапу с Геленджиком тоже откроют
И что изменилось за 1,5 года?