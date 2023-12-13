Аэропорт в Краснодаре могут открыть после 15 декабря. Губернатор подтвердил

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Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря.

Как пишет телеграм-канала SHOT со ссылкой на источник в местной администрации, в пятницу состоится тестовый полет из московского аэропорта «Внуково» в Краснодар, его выполнит авиакомпания «Азимут». После этого полета может быть принято решение об открытии аэропорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил эти сведения: «Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря».

Как уточняет источник SHOT, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе – тестовый полет из «Внуково» в «Пашковский».

Аэропорт «Пашковский» закрыт почти два года – с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Мир РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» – 2 очка.

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99 комментариев
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Отличные новости, а то в Сочи совсем охренели с ценами на билеты
+92
-6
+86
Отлично! А то толпы людей которым нужно в Краснодар корячатся на перекладных через Сочи добираются, про цены на билеты из за этого вообще молчу.
+52
-4
+48
Ответ Николай Бойко
Отличные новости, а то в Сочи совсем охренели с ценами на билеты
и не только с билетаии
+44
-2
+42
Это хорошая новость не только для Краснодара💪
+24
-3
+21
Ответ Николай Бойко
Отличные новости, а то в Сочи совсем охренели с ценами на билеты
Новости предвыборной кампании.
+28
-12
+16
Чемпионская гонка еще сильнее обостряется)
+13
0
+13
Ответ vyvedka
А что именно должен показать тестовый полёт? И что изменилось за 1,5 года?
Что изменилось?
Похоже, отодвинули ПВО Украины на нужное расстояние.
+15
-4
+11
Ответ Александр Кучеренко
Перед выборами сейчас все откроют, а весной обратно закроют
как вы достали что-то хорошее привязывать к выборам)

ведь Путин - "диктатор", ему "нарисуют" нужные проценты на выборах - ваши же либеральные аргументы

так зачем тогда задабривать людей чем-то перед выборами, если все равно "нарисуют"?
+11
-2
+9
что за "тестовый полет"?) если собьют самолет, то еще не открываем аэропорт, а если не собьют- открываем?
+12
-3
+9
Ответ LaffyTaffy
А штат аэропорта все эти 2 года сидели в оплачиваемом отпуске? Или сейчас новый штат сотрудников будут набирать? Кто местный, расскажите плиз, реально интересно, как такое огромное предприятие, как аэропорт, запустить за 3 дня? Чем занимался штат сотрудников всё это время, пока аэропорт был закрыт?
многие перешли в Сочи, когда закрыли, потому что туда пошел огромный поток людей и рейсов. не хватало своих, но да, часть уволилась. Моя бывшая уехала в Мин.воды, там тоже требовался персонал. Так что частичный набор точно будет, да и вряд ли все вернутся обратно после почти двух лет жизни в другом месте.
+9
-1
+8
Это вообще такое позорище, самолёты в Сочи летают спокойно, в Ставрополь и Мин.Воды. Аэропорт находимся в самой восточной части города. Давно пора открывать.
+10
-2
+8
А штат аэропорта все эти 2 года сидели в оплачиваемом отпуске? Или сейчас новый штат сотрудников будут набирать?
Кто местный, расскажите плиз, реально интересно, как такое огромное предприятие, как аэропорт, запустить за 3 дня?
Чем занимался штат сотрудников всё это время, пока аэропорт был закрыт?
+10
-2
+8
Краснодар чемпион ?
+12
-6
+6
Давно пора. И остальные тоже открывать нужно.
+6
-1
+5
Ответ LaffyTaffy
А штат аэропорта все эти 2 года сидели в оплачиваемом отпуске? Или сейчас новый штат сотрудников будут набирать? Кто местный, расскажите плиз, реально интересно, как такое огромное предприятие, как аэропорт, запустить за 3 дня? Чем занимался штат сотрудников всё это время, пока аэропорт был закрыт?
Вызвали всех с отпусков, кого то командировали в другие аэропорты, кто то продолжал работать, кто то в отпусках был, все от должности зависит. Сейчас реально всех вызывают на работу, закупили жидкости для самолетов и впп, это инфа от работников
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Это точно, в октябре летал в Питер, из сочи цена на билет была 30 000, из Минвод- 12.
В Туапсе открыли аэропорт ? Вот это новость так новость
+7
-2
+5
Ответ Topper_Harley_SPB
Давно пора. И остальные тоже открывать нужно.
Откроют...мне сказали знающие люди!
+5
-1
+4
Успехи на 24м году правления
+8
-4
+4
Ответ Николай Бойко
Отличные новости, а то в Сочи совсем охренели с ценами на билеты
В конце апреля летел из Питера до Сочи - 6 с копейками билет, брал накануне вылета.
+3
0
+3
Ответ Фахрик
Так значит в РЖД это всё затеяли?! может ещё какие-то косвенные компании поищем, ну хотя бы Газпром?🤣
я не знаю откуда ты, но у нас администрация не любит РЖД, а РЖД не очень любит Краснодар. огромное количество пассажирских поездов идут в обход города и останавливаются на маленьких станция, а не в Краснодаре. Никак не даёт разрешения РЖД о выносе ж/д из города, ж/д дорога просто разрезает город на несколько частей и всего три моста на весь огромный город, больше РЖД не хочет строить и не даёт строить городу. из-за этого город задыхается в пробках. Ласточки забиты под завязку. билет до Сочи из Краснодара стоит 1000 р. Разговор об открытии аэропорта в Краснодаре идёт давно, но что-то явно мешает. Так что я не удивлюсь.
+3
0
+3
Ответ UncleMaks
как вы достали что-то хорошее привязывать к выборам) ведь Путин - "диктатор", ему "нарисуют" нужные проценты на выборах - ваши же либеральные аргументы так зачем тогда задабривать людей чем-то перед выборами, если все равно "нарисуют"?
От таких вопросов резко повышается уровень сои в организме оппонентов.
+3
0
+3
Ответ Topper_Harley_SPB
Давно пора. И остальные тоже открывать нужно.
Анапу и Геленджик мб и откроют. С полётами вдоль Кавказа. Остальные - слишком близко к зоне боевых действий, слишком большие риски от работы ПВО.
+3
0
+3
Жизнь "Краснодара" сильно облегчится в следующем году)

Тестовый первый полёт вроде был еще 10 ноября из Петербурга. Это уже второй будет. Траектория полёта, правда, длинная, вдоль Кавказа и Каспия.

Такими темпами мб и Анапу с Геленджиком тоже откроют
+2
0
+2
Ответ Иван Прошкин
В Сочи долететь,там на Ласточке до Адлера,а там и до Краснодара.
Аэропорт Сочи это и есть Адлер. Ласточка там уже в 10 минутах езды от аэропорта.
+2
0
+2
Ответ Непристойное предложение
что за "тестовый полет"?) если собьют самолет, то еще не открываем аэропорт, а если не собьют- открываем?
Проверить работу всех систем аэропорта. Штука то сложная и серьёзная при учёте того, что персонал считай новый будет. Старый персонал то разбежался кто куда
+2
0
+2
Ответ Nicolas Erfe
Видимо, РЖД набила себе команды до отвала, теперь можно снова открывать аэропорт для Аэрофлота.
Так значит в РЖД это всё затеяли?! может ещё какие-то косвенные компании поищем, ну хотя бы Газпром?🤣
+4
-2
+2
Ответ Непристойное предложение
что за "тестовый полет"?) если собьют самолет, то еще не открываем аэропорт, а если не собьют- открываем?
я так подозреваю, тестируют подлет на низкой высоте, степь кругом одна. но это нужно спросить у специалистов, возможно ли вообще такое. Ну и радары, системы ПВО проверить надо.
+3
-1
+2
А что именно должен показать тестовый полёт?
И что изменилось за 1,5 года?
+3
-1
+2
Ответ Nicolas Erfe
Это вообще такое позорище, самолёты в Сочи летают спокойно, в Ставрополь и Мин.Воды. Аэропорт находимся в самой восточной части города. Давно пора открывать.
Только чуть ли не через Казахстан или даже через него.
+2
0
+2
Ответ Непристойное предложение
что за "тестовый полет"?) если собьют самолет, то еще не открываем аэропорт, а если не собьют- открываем?
Ага, аэропорт — это ведь как остановка автобусная, просто подъехал, высадил и дальше погнал
+2
0
+2
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