Симеоне выиграл 6 из 41 матча против «Барселоны» и проиграл 23

Диего Симеоне выиграл менее 15% матчей против «Барселоны».

Сегодня «Атлетико» под его руководством уступил каталонцам в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:3.

Это была 41-я игра аргентинского тренера против «блауграны». За все это время одержано всего шесть побед. 12 раз была зафиксирована ничья, 23 раза взяла верх «Барселона».

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.