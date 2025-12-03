Симеоне выиграл 6 из 41 матча против «Барселоны» и проиграл 23
Диего Симеоне выиграл менее 15% матчей против «Барселоны».
Сегодня «Атлетико» под его руководством уступил каталонцам в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:3.
Это была 41-я игра аргентинского тренера против «блауграны». За все это время одержано всего шесть побед. 12 раз была зафиксирована ничья, 23 раза взяла верх «Барселона».
Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
