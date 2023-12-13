Хави хотел дать отдых Левандовскому, Гюндогану и Араухо, но Лапорта вмешался, и их включили в заявку. Жоан против отдыха для лидеров после 2:4 от «Жироны»

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Антверпен Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Жирона Рональд Араухо Футбол

В Каталонии утверждают, что Жоан Лапорта изменил заявку «Барсы» на матч ЛЧ.

Сегодня «Барселона» встретится с «Антверпеном» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, уже гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Изначально Хави планировал предоставить отдых Роберту Левандовскому, Илкаю Гюндогану и Рональду Араухо – важным игрокам команды, которые проводят много минут на поле. Однако эти футболисты отправились в Бельгию, несмотря на планы Хави.

Как утверждает RAC1, это связано с тем, что Лапорта попросил Хави включить этих футболистов в заявку. По данным источника, президент «Барселоны» не хотел, чтобы три лидера команды отдыхали после болезненного поражения от «Жироны» (2:4). Кроме того, в случае победы над «Антверпеном» каталонцы получат 2,8 млн евро призовых.

Отметим, что на пресс-конференции Хави объяснил включение Левандовского, Гюндогана и Араухо в заявку тем, что «Барса» проведет ночь в Бельгии после матча, а тренерский штаб не хотел, чтобы эти футболисты теряли набранный соревновательный ритм.

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22 комментария
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Сообщается, что после поражения от Жироны Лапорт вмешался и заставил Левандовского, Гюндогана и Араухо продлить подписки на спотифай. Это поможет Барселоне заработать дополнительные $60 в месяц, утверждают в Каталонии.
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+29
Ответ &_Bishep_&
А как это президент клуба может вмешиваться в игровые и тренировочно-режимные процессы?
Барса больше чем клуб. Там любая клоунада возможна
+26
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+18
поляк и на поле особо не вспотел.
+16
0
+16
они же уже отдохнули в матче с Жироной, в чем проблема то?
+8
0
+8
А как это президент клуба может вмешиваться в игровые и тренировочно-режимные процессы?
+6
-2
+4
Ответ svaz
поляк и на поле особо не вспотел.
Воды в душе меньше придётся тратить, опять же
+4
-1
+3
Короче, Хави там никто..
+3
-1
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Мнение чапи в барси котируется на уровне коврика в прихожей.
Суетится под ногами какой-то набриолиненный коротыш, что-то бубнит себе под нос про доминацию
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Ответ Руслан Хайбулов
они же уже отдохнули в матче с Жироной, в чем проблема то?
Гюндоган был лучшим на поле от Барселоны и забил гол, тебе лишь бы ради плюсиков ерунду написать?
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Ответ VictorVallecano
Сообщается, что после поражения от Жироны Лапорт вмешался и заставил Левандовского, Гюндогана и Араухо продлить подписки на спотифай. Это поможет Барселоне заработать дополнительные $60 в месяц, утверждают в Каталонии.
В спотифае подписка же 5 баксов примерно. Даже здесь игроков на бабки дурят. Мдаа
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зачем он лезет,куда его не просят, ьесит
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Какой им отдых?Они на матчах ведут себя так,словно видят друг друга первый раз.Ноль сыгранности какой-то
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Уверен, что диалог Лапорты и Хави был сложнее, чем просто "не хочу, надо". Уверен, оба привели доводы и варианты, и пришли к единому мнению.
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Им пахать и пахать нужно вместе с Хави, а то одни отдыхи, да отмазки
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Лапорта - испанский Тумаев. "Вы играть будете, или вас кончать?"
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Бардак уровня любительской команды. Что с ними случилось за несколько лет?
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В финансовом плане Лапорта прав, да и в игровом тоже: несильно и убегались Лёва с партнёрами, особенно в сравнении с игроками Жироны.
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