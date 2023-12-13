Хави хотел дать отдых Левандовскому, Гюндогану и Араухо, но Лапорта вмешался, и их включили в заявку. Жоан против отдыха для лидеров после 2:4 от «Жироны»
В Каталонии утверждают, что Жоан Лапорта изменил заявку «Барсы» на матч ЛЧ.
Сегодня «Барселона» встретится с «Антверпеном» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, уже гарантировав себе выход в плей-офф турнира.
Изначально Хави планировал предоставить отдых Роберту Левандовскому, Илкаю Гюндогану и Рональду Араухо – важным игрокам команды, которые проводят много минут на поле. Однако эти футболисты отправились в Бельгию, несмотря на планы Хави.
Как утверждает RAC1, это связано с тем, что Лапорта попросил Хави включить этих футболистов в заявку. По данным источника, президент «Барселоны» не хотел, чтобы три лидера команды отдыхали после болезненного поражения от «Жироны» (2:4). Кроме того, в случае победы над «Антверпеном» каталонцы получат 2,8 млн евро призовых.
Отметим, что на пресс-конференции Хави объяснил включение Левандовского, Гюндогана и Араухо в заявку тем, что «Барса» проведет ночь в Бельгии после матча, а тренерский штаб не хотел, чтобы эти футболисты теряли набранный соревновательный ритм.
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