«Барса» опережает «Атлетико» на 6 очков после 15 матчей. «Реал» отстает от каталонцев на 4 балла при игре в запасе
«Барселона» оторвалась от «Атлетико» на 6 очков.
«Барселона» обыграла «Атлетико» в перенесенном 19-м туре Ла Лиги со счетом 3:1 .
Команда Ханси Флика с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Матрасники» отстали на 6 очков идут на 4-м месте (31).
В тройку входят «Реал» (33 очка) и «Вильярреал» (32) – обе команды провели на игру меньше.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
