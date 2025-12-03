«Барса» опережает «Атлетико» на 6 очков после 15 матчей. «Реал» отстает от каталонцев на 4 балла при игре в запасе

«Барселона» оторвалась от «Атлетико» на 6 очков.

«Барселона » обыграла «Атлетико » в перенесенном 19-м туре Ла Лиги со счетом 3:1 .

Команда Ханси Флика с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании . «Матрасники» отстали на 6 очков идут на 4-м месте (31).

В тройку входят «Реал » (33 очка) и «Вильярреал » (32) – обе команды провели на игру меньше.