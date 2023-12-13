Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – в тройке претендентов на приз The Best лучшему тренеру от ФИФА. Хави и Постекоглу выпали
ФИФА объявила финальную тройку номинантов на приз лучшему тренеру 2023 года.
В шорт-лист премии The Best попали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).
Из списка выбыли Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм») и Хави («Барселона»).
В сезоне-2022/23 Гвардиола выиграл с «Ман Сити» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
Индзаги выиграл Кубок Италии и вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.
Спаллетти выиграл с «Наполи» Серию А, был признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате и вывел команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.
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Игрок года за календарный год, в котором не было ЧМ
ЧМ-2022 - это победа имени Лионеля Месси.
Понимаешь?
История, когда Гений взял и просто в соло вытащил на Золото Чемпионата Мира серую, кадрово унылую сборную, самое незвездное поколение Аргентины за три десятка лет, игроков Брайтонов, Бенфик, Астон Вилл и прочих Бетисов, аж седьмую по ценнику команду турнира. И всё это с совершенно зеленым тренером, самым молодым и неопытным среди всех 32 тренеров на турнире, тренером-ноунеймом по сути. Это был акт абсолютного величия Лионеля Месси.
Именно поэтому и ЗМ, причем вообще без единого шанса для остальных.
Именно поэтому ЧМ-22 поставил окончательную точку в разговорах о том, кто лучший футболист в истории футбола.
И разумеется все награды годовые тоже собирает Лео Месси. А как иначе? Когда еще игроки Брайтонов и Астон Вилл под руководством тренера-ноунейма претендовали на титул чемпионов мира? Да никогда наверное.
С тренерами аналогично. Требл МанСити - это чисто тренерский триумф Пепа Гвардиолы. От и до, так во всех СМИ на утро после финала ЛЧ написали. И именно он соберет все награды, а не какие-то там винтики-шпунтики в его системе аля деревяшка Холанд и пр.
Индивидуальные награды уходят людям, которые являются определяющим фактором побед своих команд.
А это Месси и Гвардиола соответственно.
Видишь...Всё очень просто и понятно.)
....и последнее да, это 2023-й год так то, за 2022-ой все выдали в феврале. Вахаха.
"The accolade recognises the most outstanding performers from the dugout in the men’s game from the period of 19 December 2022 to 20 August 2023."
ЧМ закончился 18.12.2022 если что.
Что за прикол кидать в чс, отвечать и не давать возможность ответить?
Я имел в виду
Ошибся