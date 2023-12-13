Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – в тройке претендентов на приз The Best лучшему тренеру от ФИФА. Хави и Постекоглу выпали

ФИФА объявила финальную тройку номинантов на приз лучшему тренеру 2023 года.

В шорт-лист премии попали (« »), (« ») и (« » / сборная Италии).

Из списка выбыли Эндж Постекоглу («Селтик» / « ») и (« »).

В сезоне-2022/23 Гвардиола выиграл с «Ман Сити» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Индзаги выиграл Кубок Италии и вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

Спаллетти выиграл с «Наполи» Серию А, был признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате и вывел команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.

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