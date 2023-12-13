Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – в тройке претендентов на приз The Best лучшему тренеру от ФИФА. Хави и Постекоглу выпали

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ФИФА объявила финальную тройку номинантов на приз лучшему тренеру 2023 года.

В шорт-лист премии The Best попали Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано СпаллеттиНаполи» / сборная Италии). 

Из списка выбыли Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм») и ХавиБарселона»).

В сезоне-2022/23 Гвардиола выиграл с «Ман Сити» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Индзаги выиграл Кубок Италии и вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

Спаллетти выиграл с «Наполи» Серию А, был признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате и вывел команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.

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47 комментариев
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Требл вам о чём - нибудь говорит. конечно это будет Пеп
+23
-6
+17
А почему это тренера сборной Аргентины нет среди главных номинантов? ))) Прошедший ЧМ - уже не самое престижное достижение? )) Во время вручения ЗМ многие спорили и кричали, что месячный турнир сборных выше и престижнее, чем победы в лучших клубных турнирах - ЛЧ и АПЛ, длящихся весь сеэон ))
+24
-11
+13
Ок. И лучшим тренером признают Пепа. Вот же интрига.
+12
-1
+11
Ответ S100 Winner
А почему это тренера сборной Аргентины нет среди главных номинантов? ))) Прошедший ЧМ - уже не самое престижное достижение? )) Во время вручения ЗМ многие спорили и кричали, что месячный турнир сборных выше и престижнее, чем победы в лучших клубных турнирах - ЛЧ и АПЛ, длящихся весь сеэон ))
Это награды за 2023 год. ЧМ тут не входит
+13
-7
+6
Шарлатан без шансов
+3
0
+3
Ответ S100 Winner
У Холланда ведь тоже требл, с рекордным количеством голов в клубном чемпионате номер 1 в мире (АПЛ). Но ЗМ даже за это не вручили
ЗМ за сезон, в котором был ЧМ
Игрок года за календарный год, в котором не было ЧМ
+6
-3
+3
Ответ Большое сердце Неймара
Требл вам о чём - нибудь говорит. конечно это будет Пеп
У Холланда ведь тоже требл, с рекордным количеством голов в клубном чемпионате номер 1 в мире (АПЛ). Но ЗМ даже за это не вручили
+11
-8
+3
Ответ S100 Winner
А почему это тренера сборной Аргентины нет среди главных номинантов? ))) Прошедший ЧМ - уже не самое престижное достижение? )) Во время вручения ЗМ многие спорили и кричали, что месячный турнир сборных выше и престижнее, чем победы в лучших клубных турнирах - ЛЧ и АПЛ, длящихся весь сеэон ))
Всё очень просто.

ЧМ-2022 - это победа имени Лионеля Месси.
Понимаешь?
История, когда Гений взял и просто в соло вытащил на Золото Чемпионата Мира серую, кадрово унылую сборную, самое незвездное поколение Аргентины за три десятка лет, игроков Брайтонов, Бенфик, Астон Вилл и прочих Бетисов, аж седьмую по ценнику команду турнира. И всё это с совершенно зеленым тренером, самым молодым и неопытным среди всех 32 тренеров на турнире, тренером-ноунеймом по сути. Это был акт абсолютного величия Лионеля Месси.
Именно поэтому и ЗМ, причем вообще без единого шанса для остальных.
Именно поэтому ЧМ-22 поставил окончательную точку в разговорах о том, кто лучший футболист в истории футбола.

И разумеется все награды годовые тоже собирает Лео Месси. А как иначе? Когда еще игроки Брайтонов и Астон Вилл под руководством тренера-ноунейма претендовали на титул чемпионов мира? Да никогда наверное.

С тренерами аналогично. Требл МанСити - это чисто тренерский триумф Пепа Гвардиолы. От и до, так во всех СМИ на утро после финала ЛЧ написали. И именно он соберет все награды, а не какие-то там винтики-шпунтики в его системе аля деревяшка Холанд и пр.

Индивидуальные награды уходят людям, которые являются определяющим фактором побед своих команд.
А это Месси и Гвардиола соответственно.

Видишь...Всё очень просто и понятно.)

....и последнее да, это 2023-й год так то, за 2022-ой все выдали в феврале. Вахаха.
+3
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Ответ S. A.
Как же все переоценивают Индзаги
Переоценивают тренера, ворвавшегося в финал лч, который дал равный бой лучшему клубу мира и лишь из за Лукаку не хватило доп времени. Держи в курсе
+8
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Ответ Tristan...
Это награды за 2023 год. ЧМ тут не входит
Ответ Ковальскому - Перечитал - приз лучшему тренеру 2023 года
+3
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Тут без вариантов Гвардиола будет
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Ответ mr kovalsky
Интересно зачем тогда информация в посте про то что Пеп выиграл в 22/23
Ну наверное затем, что половина этого сезона пришлась на 2023.
+1
0
+1
Ответ mr kovalsky
А теперь перечитай текст: за 22/23 год
А теперь перечитай источник, прежде чем поправлять.
"The accolade recognises the most outstanding performers from the dugout in the men’s game from the period of 19 December 2022 to 20 August 2023."
ЧМ закончился 18.12.2022 если что.
+1
0
+1
Ответ S100 Winner
У Холланда ведь тоже требл, с рекордным количеством голов в клубном чемпионате номер 1 в мире (АПЛ). Но ЗМ даже за это не вручили
Главный тренер один, а матч выигрывает команда а не один игрок. У Штефана Ортеги и Натана Аке тоже требл, дальше что?
+2
-1
+1
А как же Рахимов, Юран?
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Это награды за 2023 год. ЧМ тут не входит
А теперь перечитай текст: за 22/23 год
+4
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+1
Где тен Хааг?
+1
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Ответ S100 Winner
А почему это тренера сборной Аргентины нет среди главных номинантов? ))) Прошедший ЧМ - уже не самое престижное достижение? )) Во время вручения ЗМ многие спорили и кричали, что месячный турнир сборных выше и престижнее, чем победы в лучших клубных турнирах - ЛЧ и АПЛ, длящихся весь сеэон ))
Тренер просто не знаменитый как один из его игроков;))) с ним иметь дело не медийно)
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Ответ Чёрный тюльпан
Какое чемпионство, если в СериАле победил Наполи Спаллетти?
извиняюсь , ошибся
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Ответ savik-A.M.
финал лиги чемпионов и чемпионство с Интером это не катит за достижение ?
Какое чемпионство, если в СериАле победил Наполи Спаллетти?
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Ответ Tristan...
Ответ Ковальскому - Перечитал - приз лучшему тренеру 2023 года
Ответ Ковальски - Финал ЛЧ, Кубок Италии. Все трое заслуженно там. У тебя есть другой претендент? Анчелотти сливший Примеру Чави -10 и обсер в 1/2 ЛЧ?

Что за прикол кидать в чс, отвечать и не давать возможность ответить?
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Ответ mr kovalsky
И что делает там тогда Индзаги, если 2023 год он провел отвратительно?
финал лиги чемпионов и чемпионство с Интером это не катит за достижение ?
+1
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Ответ savik-A.M.
финал лиги чемпионов и чемпионство с Интером это не катит за достижение ?
Спалетти*
Я имел в виду
Ошибся
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Ответ S100 Winner
А почему это тренера сборной Аргентины нет среди главных номинантов? ))) Прошедший ЧМ - уже не самое престижное достижение? )) Во время вручения ЗМ многие спорили и кричали, что месячный турнир сборных выше и престижнее, чем победы в лучших клубных турнирах - ЛЧ и АПЛ, длящихся весь сеэон ))
В себе там? Скалони уже получил этот приз, еще в феврале, держу в курсе
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Ответ Tristan...
Ответ Ковальскому - Перечитал - приз лучшему тренеру 2023 года
И что делает там тогда Индзаги, если 2023 год он провел отвратительно?
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Ответ mr kovalsky
Ты про кого пишешь? Интер 3-0 обыграл Наполи и 5-1 милан
Волки регулярно обыгрывали и обыгрывают МС Пепа и сколько у них трофеев? Милан и Наполи имеют Скудетто за последние 2 года, а Индзаги нет.
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Ответ SpilightTwarkle
А теперь перечитай источник, прежде чем поправлять. "The accolade recognises the most outstanding performers from the dugout in the men’s game from the period of 19 December 2022 to 20 August 2023." ЧМ закончился 18.12.2022 если что.
Интересно зачем тогда информация в посте про то что Пеп выиграл в 22/23
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А что там Хави и Постокоглу делали в этом списке?
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Нормально отношусь к успеху, но наличие в пятерке Энджа и Хави смотреться дико, и совершенно логично, что их отцепили.
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Спал конечно должен брать. С тем составом что у него. был взял Максимум!
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