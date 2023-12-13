Экс-судья Уолтон после нападения на рефери в Турции предложил снимать очки с клубов АПЛ за критику арбитров: «Возможно, Клопп и Артета подумают дважды»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Юрген Клопп Анкарагюджю Ризеспор высшая лига Турция Арсенал происшествия судьи Питер Уолтон Халил Мелер Футбол

Экс-судья Питер Уолтон предложил снимать очки с клубов АПЛ за критику арбитров.

Такую идею он высказал после нападения президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи на судью по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1). Он выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи.

«То, что произошло в понедельник вечером в Турции, где судью ударили по лицу, абсолютно ужасно и должно быть осуждено в самых решительных выражениях, но мы в Великобритании не должны быть ослеплены тем, что это случилось в другой стране. Не заблуждайтесь на этот счет, это с таким же успехом могло произойти и здесь.

Футболу это уже давно нужно. Когда происходит что-то подобное, в головах других людей появляются подобные идеи. Болельщики, тренеры, официальные лица клубов – это посеяло семена и почти дало ядовитую лицензию, которая позволит последовать их примеру.

Теперь каждый клуб должен хорошенько посмотреть в зеркало и подумать о том, как они себя ведут. Мы знаем, что пример подают те, кто находятся на самом верху игры, а за ними следуют все остальные. Корреляция между кризисом на низовом уровне и тем, что происходит выше по пирамиде, хорошо фиксируется.

В этом отношении не найти момент лучше. Эта страна сталкивается со злоупотреблениями в отношении судей. Возможно, это может стать отправной точкой для внесения значимых изменений. 

В первую очередь Футбольная ассоциация Англии, Шотландская футбольная ассоциация, УЕФА, каждый руководящий орган должны немедленно выступить и осудить эти действия. Судьи должны чувствовать поддержку в такое время, как это.

Затем, возможно, такие люди, как Юрген Клопп и Микель Артета подумают дважды перед тем, как торопиться и обвинять судью, выражать сомнение в его беспристрастности после игры. Они провоцируют скандалы. Но слова и заявления могут далеко завести. Нам действительно нужно быть намного жестче в плане наказаний. Только тогда мы увидим реальные перемены.

Я смотрел, как Артета на днях отбывал дисквалификацию. Он просто сидел на трибунах и пожимал всем руки. Это достаточное наказание? Я не думаю, что это так. Нужны более длительные дисквалификации, снятие очков, запрет на проход на стадион для дисквалифицированных тренеров. Такого рода сдерживающие факторы посылают сигнал о том, что любая форма оскорблений в адрес судей неправильна и недопустима.

У меня нет ответов на все вопросы, но мы обязаны проявлять осторожность. Посмотрите на массовую игру, на источник жизненной силы футбола. Судей становится все меньше. Стоит ли удивляться, раз происходят подобные вещи?

Мы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно. Нужно попытаться придать позитивный оттенок шокирующему инциденту, который раскрыл истинные масштабы кризиса», – написал Уолтон.

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28 комментариев
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правильно решение! снять с Эвертона ещё десять очков, а сити сделать вежливое предупреждение
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Коротко от экс-арбитра: Судьи - это каста неприкасаемых, они святее и чище Папы Римского.
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может с судей еще что-нибудь снимать за отвратительную работу? кожу не обязательно, а вот денежки можно... а то реально создалось ощущение что они из когорты неприкасаемых
+9
-1
+8
Ответ OldRedWhite
А лучше и вообще помалкивать и не раскачивать лодку ! Слава КПСС и Коммунистической Партии Великобритании ! - добавил в конце интервью Уолтон
Слава КПСС и Соня Мармеладова!
+4
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+4
А лучше и вообще помалкивать и не раскачивать лодку !
Слава КПСС и Коммунистической Партии Великобритании !
- добавил в конце интервью Уолтон
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Бред
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А что тогда делать с судьями, например за инцидент в матче Ливерпуля? Отдавать их болельщикам на линчевание? И да - если вы хотите наказаний за критику, тогда вливайте тонны бабла и ставтье технику, чтобы спорных эпизодов не было. Все линии-проекции моментально со всех ракурсов по щелчку чтобы выводились, чтобы не было споров, типа а не ушел ли мяч как с голом Ньюкасла Арсеналу. Чтобы не стоять с линейкой и во время трансляции самому жать на паузу и примерные линии проводить. Вон с тем же голом Японии сразу все вопросы сняли - показали проекцию, а в том эпизоде даже повтора с верхней камеры не было. Вам же быстро нащелкают камерой идентичных эпизодов которые вы по разному трактуете, и уверен что с объяснениями причин этой самой "разной трактовки эпизода" вы не справитесь.
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Ок, а что тогда делать с судьями, которые своими действиями (коррупционными или просто вопиюще безграмотными, ИМХО чаше, вероятно, первое) нивелируют усилия десятков или даже сотен людей в клубах-жертвах и портят настроение миллионам болельщиков?
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Нет, чтобы решить проблему, они придумывают наказание на защиту судей. Почему никто не слышит про косяки в Германии или Италии, а АПЛ и Ла Лига как болото?

Вообще можно придумать лиги судей и их повышение в классе, где арбитры с большим количеством ошибок вылетают, в то время как арбитры из низших лиг идут на повышение? Зачем терпеть одних и тех же косячников и давать им судить только из-за их опыта?
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…источник жизненной силы футбола - это он про судей?😅
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А оштрафовать Лудогорец еще не предлагали?
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Ответ Антимосковский
Слава КПСС и Соня Мармеладова!
Обе классные - согласен !
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Ответ Женька Овомоела
может с судей еще что-нибудь снимать за отвратительную работу? кожу не обязательно, а вот денежки можно... а то реально создалось ощущение что они из когорты неприкасаемых
Судьи не всегда виноваты в ошибках. Например, арбитры обслуживавшие матчи Аргентины на чм-2022 просто исполняли указание ФИФА. А крайними все равно выставляют судей🤔
+3
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Не одобряю нападение на судей, но порою они заслуживают именно этого. Игроки иногда можно сказать душу отдают на поле, а какой то Айтекин на все ложит с высокой горы, не чем не гнушаясь, и набивает карманы. Испорченный результат когда они будут восстанавливать? или же с судьи минус два очка? Тут надо все взвесить и принять решение.
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Ответ Savarona25
Ок, а что тогда делать с судьями, которые своими действиями (коррупционными или просто вопиюще безграмотными, ИМХО чаше, вероятно, первое) нивелируют усилия десятков или даже сотен людей в клубах-жертвах и портят настроение миллионам болельщиков?
тогда нужно разрешить их бить как в Турции
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А что делать с арбитрами за косяки он не предложил?
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Так-то Артета отбывал дискву из-за перебора желтых, а не за то самое заявление в прессе. Если не ошибаюсь, разбор того дела будет только сегодня.
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Тут все же надо разделять. Критика Клоппа в последний раз была по делу, и комиссия это подтвердила. Так что за что тут наказывать?
Но вообще за истерики типа той, что учинил Артета, конечно, надо наказывать пожестче, чем одним матчем на трибуны.
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Походу дед забыл выпить таблетки, тренеры перестанут критиковать судей, когда те перестанут творить дичь вроде отмены гола Ливерпуля против Тоттенхема и жёлтой карточки за удар шипами от Ромеро
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Питер, а ты и вправду питер. Что тут еще сказать, фигню высрал. Надеюсь, что никто его слушать не будет
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Президента можно критиковать а судью нет!!!
А что они особенные что-ли?
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Завтра лига начнёт снимать очки с Лутонов и Эвертонов за то, что они пытаются помешать или вообще отбирают очки у мешков 😎
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получается, что АПЛ выиграет тот, кто не в минусе по очкам) сейчас немые тренеры станут очень востребованы
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а продажными что сделат?
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Не Клопп с Артетой провоцируют скандалы, а недоноски со свистками
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Пошёл он!
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