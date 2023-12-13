Экс-судья Уолтон после нападения на рефери в Турции предложил снимать очки с клубов АПЛ за критику арбитров: «Возможно, Клопп и Артета подумают дважды»

Экс-судья Питер Уолтон предложил снимать очки с клубов АПЛ за критику арбитров.

Такую идею он высказал после нападения президента « » Фарука Коджи на судью по окончании матча чемпионата Турции с « » (1:1). Он выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи.

«То, что произошло в понедельник вечером в Турции, где судью ударили по лицу, абсолютно ужасно и должно быть осуждено в самых решительных выражениях, но мы в Великобритании не должны быть ослеплены тем, что это случилось в другой стране. Не заблуждайтесь на этот счет, это с таким же успехом могло произойти и здесь.

Футболу это уже давно нужно. Когда происходит что-то подобное, в головах других людей появляются подобные идеи. Болельщики, тренеры, официальные лица клубов – это посеяло семена и почти дало ядовитую лицензию, которая позволит последовать их примеру.

Теперь каждый клуб должен хорошенько посмотреть в зеркало и подумать о том, как они себя ведут. Мы знаем, что пример подают те, кто находятся на самом верху игры, а за ними следуют все остальные. Корреляция между кризисом на низовом уровне и тем, что происходит выше по пирамиде, хорошо фиксируется.

В этом отношении не найти момент лучше. Эта страна сталкивается со злоупотреблениями в отношении судей. Возможно, это может стать отправной точкой для внесения значимых изменений.

В первую очередь Футбольная ассоциация Англии, Шотландская футбольная ассоциация, УЕФА, каждый руководящий орган должны немедленно выступить и осудить эти действия. Судьи должны чувствовать поддержку в такое время, как это.

Затем, возможно, такие люди, как и подумают дважды перед тем, как торопиться и обвинять судью, выражать сомнение в его беспристрастности после игры. Они провоцируют скандалы. Но слова и заявления могут далеко завести. Нам действительно нужно быть намного жестче в плане наказаний. Только тогда мы увидим реальные перемены.

Я смотрел, как Артета на днях отбывал дисквалификацию. Он просто сидел на трибунах и пожимал всем руки. Это достаточное наказание? Я не думаю, что это так. Нужны более длительные дисквалификации, снятие очков, запрет на проход на стадион для дисквалифицированных тренеров. Такого рода сдерживающие факторы посылают сигнал о том, что любая форма оскорблений в адрес судей неправильна и недопустима.

У меня нет ответов на все вопросы, но мы обязаны проявлять осторожность. Посмотрите на массовую игру, на источник жизненной силы футбола. Судей становится все меньше. Стоит ли удивляться, раз происходят подобные вещи?

Мы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно. Нужно попытаться придать позитивный оттенок шокирующему инциденту, который раскрыл истинные масштабы кризиса», – написал Уолтон.

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