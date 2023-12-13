Хави согласовал с Лапортой и Деку включение в заявку Левандовского, Араухо и Гюндогана. Руководство «Барсы» хочет, чтобы команда была готова к матчу с «Валенсией» как можно лучше

Теги Барселона Валенсия Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Антверпен Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Жирона Рональд Араухо Футбол

Изменения в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ были согласованы Хави и руководством клуба.

Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта попросил Хави включить в заявку на матч с «Антверпеном» Роберта Левандовского, Рональда Араухо и Илкая Гюндогана, которым тренер хотел предоставить отдых. На пресс-конференции Хави объяснил их включение в заявку тем, что «Барса» проведет ночь в Бельгии после матча, а тренерский штаб не хотел, чтобы эти футболисты теряли набранный соревновательный ритм.

По данным Mundo Deportivo, решение об изменении заявки Хави принял совместно с Лапортой и спортивным директором «Барселоны» Деку. Одной из причин включения в заявку лидеров команды является возможность получения 2,8 млн евро призовых в случае победы над «Антверпеном».

Кроме того, возвращение в Испанию планируется на следующий день после игры, поскольку возвращение рано утром негативно скажется на восстановлении игроков перед субботним матчем с «Валенсией», который считается важным с точки зрения положения «блауграны» в турнирной таблице Ла Лиги и отставания от «Жироны». В случае невключения в заявку на матч Лиги чемпионов лидерам команды пришлось бы тренироваться отдельно в течение трех дней, что также может повлиять на их кондиции.

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3 комментария
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Ответ Стахович
Каталонская туалетная бумага Mundo Deportivo поддерживает Хави,который получил нагоняй от начальника)Хотели бы включить,включили бы изначально этих игроков в заявку)
У тебя уведомления стоит в новостях про Барсу?как козленок первым бежишь на бутылку с соской
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