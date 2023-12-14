В плей-офф ЛЧ вышли 4 клуба из Испании, по 3 – из Италии и Германии, 2 – из Англии
Четыре испанских клуба пробились в плей-офф в Лиге чемпионов.
«Атлетико», «Реал Сосьедад», «Барселона» и «Реал Мадрид» заняли 1-е места в своих группах. Единственный вылетевший испанский клуб – «Севилья», завершившая выступления в еврокубковом сезоне.
Германию представят в плей-офф Лиги чемпионов три клуба. «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд вышли с 1-х мест. «РБ Лейпциг» занял 2-ю позицию в группе. «Унион» завершил выступления в еврокубках, оставшись аутсайдером в своей группе.
У Италии также будет три представителя в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи», «Интер» и «Лацио» заняли 2-е места в своих группах. «Милан» завершил этап на 3-й позиции и будет выступать в Лиге Европы.
Только две английские команды смогли пробиться в плей-офф главного еврокубка. «Манчестер Сити» и «Арсенал» обеспечили себе 1-е места в группах. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», напротив, остались на последних строчках в таблицах.
По одному представителю в плей-офф Лиги чемпионов будет у Франции («ПСЖ»), Португалии («Порту»), Нидерландов (ПСВ) и Дании («Копенгаген»).
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В прошлом сезоне итальянских команд в 1/2 было больше чем испанских команд в 1/8. Что же тогда получалось?
В ЛОЛ Лиге никакой конкуренции, низкая интенсивность, вот клубы оттуда и выходят свежими играть в середине недели. При этом выходят по сути три клуба (+ Севилья), которые тратят как гранды АПЛ)
И клуб Апл спокойно занял 1 место в группе, а клуб ла лиги прощается с еврокубками.
Откуда вы знаете какое например место занял бы Сосьедад окажись он в группе F вместо Ньюкасла?
В АПЛ их 7 за 30 лет и 20+ за все время)))
Свои - отечественные тренеры в ТОП лигах Европы
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🇫🇷 — 8 из 18
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Вывод: Лига 1 = Чемпионат румынии
Это как сказать, что Евролига сильнее НБА, потому что лучший игрок в нба европеец