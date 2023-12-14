В плей-офф ЛЧ вышли 4 клуба из Испании, по 3 – из Италии и Германии, 2 – из Англии

Четыре испанских клуба пробились в плей-офф в Лиге чемпионов.

« », « », « » и « » заняли 1-е места в своих группах. Единственный вылетевший испанский клуб – « », завершившая выступления в еврокубковом сезоне.

Германию представят в плей-офф Лиги чемпионов три клуба. «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд вышли с 1-х мест. «РБ Лейпциг» занял 2-ю позицию в группе. «Унион» завершил выступления в еврокубках, оставшись аутсайдером в своей группе.

У Италии также будет три представителя в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи», «Интер» и «Лацио» заняли 2-е места в своих группах. «Милан» завершил этап на 3-й позиции и будет выступать в Лиге Европы.

Только две английские команды смогли пробиться в плей-офф главного еврокубка. «Манчестер Сити» и «Арсенал» обеспечили себе 1-е места в группах. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», напротив, остались на последних строчках в таблицах.

По одному представителю в плей-офф Лиги чемпионов будет у Франции («ПСЖ»), Португалии («Порту»), Нидерландов (ПСВ) и Дании («Копенгаген»).

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