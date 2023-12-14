В плей-офф ЛЧ вышли 4 клуба из Испании, по 3 – из Италии и Германии, 2 – из Англии

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Четыре испанских клуба пробились в плей-офф в Лиге чемпионов.

«Атлетико», «Реал Сосьедад», «Барселона» и «Реал Мадрид» заняли 1-е места в своих группах. Единственный вылетевший испанский клуб – «Севилья», завершившая выступления в еврокубковом сезоне.

Германию представят в плей-офф Лиги чемпионов три клуба. «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд вышли с 1-х мест. «РБ Лейпциг» занял 2-ю позицию в группе. «Унион» завершил выступления в еврокубках, оставшись аутсайдером в своей группе.

У Италии также будет три представителя в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи», «Интер» и «Лацио» заняли 2-е места в своих группах. «Милан» завершил этап на 3-й позиции и будет выступать в Лиге Европы.

Только две английские команды смогли пробиться в плей-офф главного еврокубка. «Манчестер Сити» и «Арсенал» обеспечили себе 1-е места в группах. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», напротив, остались на последних строчках в таблицах.

По одному представителю в плей-офф Лиги чемпионов будет у Франции («ПСЖ»), Португалии («Порту»), Нидерландов (ПСВ) и Дании («Копенгаген»).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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82 комментария
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Как там доминаторы из АПЛ.Даже в ЛЕ не смогли пройти)
+26
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+22
Лучшая Лига в мире во всей красе….
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Получается Ла Лига сильнее АПЛ.
+18
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+11
Ответ Сын Ферги
Всегда было смешно, как по Еврокубкам судят о силе лиг)) В ЛОЛ Лиге никакой конкуренции, низкая интенсивность, вот клубы оттуда и выходят свежими играть в середине недели. При этом выходят по сути три клуба (+ Севилья), которые тратят как гранды АПЛ)
Но почему то в супер-мега конкурентной АПЛ уже 4-й сезон один чемпион, и в этом году ничего не помешает Сити пойти за 5-м подряд титулом
+11
-3
+8
Ответ Роман
Получается Ла Лига сильнее АПЛ.
Получается, что в этом сезоне из ЛЛ вышло больше команд в 1/8 чем из АПЛ. Вот и все.

В прошлом сезоне итальянских команд в 1/2 было больше чем испанских команд в 1/8. Что же тогда получалось?
+7
0
+7
Всегда было смешно, как по Еврокубкам судят о силе лиг))
В ЛОЛ Лиге никакой конкуренции, низкая интенсивность, вот клубы оттуда и выходят свежими играть в середине недели. При этом выходят по сути три клуба (+ Севилья), которые тратят как гранды АПЛ)
+11
-5
+6
Ответ Роман
Получается Ла Лига сильнее АПЛ.
Да только клуб ла лиги с клубом апл пересекся в одной группе.
И клуб Апл спокойно занял 1 место в группе, а клуб ла лиги прощается с еврокубками.
Откуда вы знаете какое например место занял бы Сосьедад окажись он в группе F вместо Ньюкасла?
+6
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+5
Ответ Роман
Получается Ла Лига сильнее АПЛ.
клубы АПЛ тратят раз в 30 больше,но видимо,даже этого им не хватает)Страшно представить,какими были бы сейчас условные Жироны с Сосьедадами,если бы имели бюджет английских топов.
+5
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Ответ Arthur Jacob
Да, зато арабский доминатор Сити уже 5-й сезон подряд на легке штампует Арабскую Премьер Лигу ))
Другое дело ЛОЛ лига, где за 30 лет 5 победителей, а в истории всего 9
В АПЛ их 7 за 30 лет и 20+ за все время)))
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0
+3
Ответ Arthur Jacob
Но почему то в супер-мега конкурентной АПЛ уже 4-й сезон один чемпион, и в этом году ничего не помешает Сити пойти за 5-м подряд титулом
Потому что конкуренция есть не только за первое место
+6
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+3
Ответ Онюнсон Кюнтер
напоминаю,АПЛ тратит в десятки раз больше других лиг))
И не только на игроков:

Свои - отечественные тренеры в ТОП лигах Европы

🇮🇹 — 18 из 20
🇵🇹 — 15 из 18
🇪🇸 — 14 из 20
🇩🇪 — 12 из 18
🇫🇷 — 8 из 18
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — 5 из 20
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Ответ Сын Ферги
Ага, одни от Ланса вылетают из группы, другие трешку от Антверпена получают
Ух, а Копенгаген то прям гроза Лиги чемпионов. 😂😂
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Ответ Alexey1406
У одного реала евро чашек больше чем у всей апл и этим все сказано
У румынских клубов столько же чашек, сколько и у французских.
Вывод: Лига 1 = Чемпионат румынии
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Ответ Arthur Jacob
😂 а какая еще конкуренция? За попадание в ЛЧ и вылет из группы ?
За призовые, за ЛЧ, за Ле, за ЛК, за зону вылета
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Не удивлюсь если финал будет Сити-Арсенал 😃
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Ответ Онюнсон Кюнтер
так никто не спорит,что ЛаЛига переживает,мягко сказать,не лучшие времена и может позориться периодически.Забавно что АПЛ,вроде как находящаяся на пике,выступает в еврокубках хуже в этом сезоне,чем полудохлая ЛаЛига))
Каких хуже? Посмотри на таблицу коеффициентов УЕФА. Там за 5 лет показательная картина. Или мы будем после каждого отдельного тура/матча выводы делать о силе лиг? 😃
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Ответ Alexey1406
Вот она хваленая апл во всей красе, и не нужно говорить что они усираються в чемпионате что сил на лч не хватает. Лучшие доказывайте в Европе, а пока что дерут все кому не лень
Правильно, лучшие доказывают в Европе. Это видно в таблице коеффициентов УЕФА. 😉 АПЛ дерет Лол Лигу в хвост и гриву.
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Так тренера из Испании потому что! Где был Арсенуль без Артетты?
Как это доказывает то, что ла лига сильнее апл.
Это как сказать, что Евролига сильнее НБА, потому что лучший игрок в нба европеец
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Да только клуб ла лиги с клубом апл пересекся в одной группе. И клуб Апл спокойно занял 1 место в группе, а клуб ла лиги прощается с еврокубками. Откуда вы знаете какое например место занял бы Сосьедад окажись он в группе F вместо Ньюкасла?
Так тренера из Испании потому что! Где был Арсенуль без Артетты?
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Ответ bevooch
Получается, что в этом сезоне из ЛЛ вышло больше команд в 1/8 чем из АПЛ. Вот и все. В прошлом сезоне итальянских команд в 1/2 было больше чем испанских команд в 1/8. Что же тогда получалось?
так никто не спорит,что ЛаЛига переживает,мягко сказать,не лучшие времена и может позориться периодически.Забавно что АПЛ,вроде как находящаяся на пике,выступает в еврокубках хуже в этом сезоне,чем полудохлая ЛаЛига))
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Ответ фк кабинет
Как там доминаторы из АПЛ.Даже в ЛЕ не смогли пройти)
Доминаторы и вышли с первого места и я не про Сити
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Ответ prosto D.
Восточная Европа - 0, Северная Европа - 0, Южная Европа - 0. И Австрия с Бельгией, Хорватия с Сербией тоже.
А Дания не Северная Европа считается?
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Восточная Европа - 0, Северная Европа - 0, Южная Европа - 0. И Австрия с Бельгией, Хорватия с Сербией тоже.
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Ответ Royal Watcher
Лучшая Лига в мире во всей красе….
Все еще топ-1 по рейтингу. Поэтому не переживай
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
А зачем доказывать то, что уже доказано, открывайте таблицу коэффициентов уефа и считаете какой отрыв у апл от второго места
С арабскими деньгами из гос бюджета и не такие отрывы будут
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Ответ Сын Ферги
>Сомнительные деньги сомнительных людей >6 ЛЧ Реала при Франко и потом 30 лет перерыва без него)) Ахахахахха
Франко герой временно спасший Испанию от коммунизма и леваков, таким людям надо памятники ставить
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Ответ Arthur Jacob
Но почему то в супер-мега конкурентной АПЛ уже 4-й сезон один чемпион, и в этом году ничего не помешает Сити пойти за 5-м подряд титулом
Точно ничего не помешает? Прямо вот уверены? Всегда забавляют такие категоричные высказывания в декабре.
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Ответ Alexey1406
Вот она хваленая апл во всей красе, и не нужно говорить что они усираються в чемпионате что сил на лч не хватает. Лучшие доказывайте в Европе, а пока что дерут все кому не лень
А зачем доказывать то, что уже доказано, открывайте таблицу коэффициентов уефа и считаете какой отрыв у апл от второго места
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Ответ CHELSEA_2008
Каких хуже? Посмотри на таблицу коеффициентов УЕФА. Там за 5 лет показательная картина. Или мы будем после каждого отдельного тура/матча выводы делать о силе лиг? 😃
словосочетание "хуже в этом сезоне" ты пропустил мимо ушей и начал мне зачем-то писать про 5 лет?
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Как в лч мю оказался уму не постижимо, должен был быть Ливерпуль, он бы в плей офф точно прошёл бы
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