ФИДЕ оштрафовала Карлсена на 10 тысяч евро за отказ играть на турнире после проигрыша Ниманну

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Sinquefield Cup Ханс Ниманн Шахматы

Магнус Карлсен оштрафован за снятие с турнира Sinquefield Cup после проигрыша Ниманну.

В сентябре 2022 года Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали».

На фоне скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем 100 онлайн-партиях.

После этого Ниманн подал в суд на норвежца и Chess.com за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Сумму ущерба он оценил в 100 миллионов долларов.

В августе 2023 года стало известно, что шахматисты урегулировали спор в досудебном порядке. 

Сегодня ФИДЕ опубликовала пресс-релиз по делу Карлсена и Ниманна. 

«Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности ФИДЕ постановила, что Карлсен снялся с Sinquefield Cup-2022 без уважительной причины.

Если у него были опасения по поводу нечестной игры соперника, он должен был следовать установленной процедуре и подать организаторам конфиденциальную жалобу на мошенничество. 

Учитывая статус Карлсена как выдающегося шахматиста, обладающего значительным влиянием, его ход стал плохим примером для других шахматистов, и поэтому он был оштрафован на 10 000 евро», — говорится в заявлении ФИДЕ.

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3 комментария
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Крамника оштрафуйте тоже за ложные обвинения Хикару в читерстве
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фишер недоделаный
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