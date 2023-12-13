Роман Ротенберг: «Мы должны соответствовать победным традициям. Мы сборная России, а не Норвегии или Финляндии»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Сергей Федоров Сборная Финляндии по хоккею Игорь Ларионов Павел Буре Александр Могильный сборная СССР Кубок Первого канала КХЛ Сборная Норвегии по хоккею Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг подчеркнул, что сборная России отличается от команды Финляндии.

Главный тренер сборной «Россия 25» поделился мыслями в преддверии Кубка Первого канала.

«Этот турнир назывался по-разному. Сейчас это Кубок Первого канала, ранее «Приз «Известий».

В Советском Союзе накануне Нового года мы всегда смотрели этот турнир, там играли самые великие наши хоккеисты: Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк.

У нас задача только одна – показать на турнире лучший хоккей. Мы должны соответствовать победным традициям, добиваться результата.

Мы сборная России, а не сборная Норвегии или Финляндии. Мы должны это помнить.

У нас есть своя культура и традиции, будем стараться это показывать. Соперники сильные, тут играют лидеры клубов КХЛ», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Ротенберг о составе «России 25»: «В сердце должна быть любовь к России, должно быть желание выступать за сборную»

Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»

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78 комментариев
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Ты посмотрел бы для начала, сколько Финляндия была в призах за последние лет 15 и говори про победные традиции, массовик-затейник
+99
-2
+97
Просто гениально привести в пример действующих чемпионов Олимпиады
+94
0
+94
Кто-то живет прошлым, а кто-то, как финны, настоящим, побеждая в последние годы на ЧМ и Олимпиаде.
+54
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+54
Ну так то Финляндия действующий Олимпийский Чемпион... Странно, что гражданин этой страны не знает об этом.
+52
0
+52
Сказочный #######)))
+42
0
+42
Самое печальное не в том, что он это вещает, а в том что люди это приняли и людям ок
+36
0
+36
Не знаю какие там у кого традиции, но за последние 10 лет на ЧМ по хоккею Россия была 1 раз чемпионом, 1 раз 2й, а Финляндия 2 раза чемпионом и 3 раза 2-й.
+29
0
+29
Не знаю насчет Норвегии, но финны уже лет 10 как на ступень выше русских по достижениям на межд.арене, не говоря уже про юниорский хоккей
+29
-1
+28
Мне порой кажется, что при назначениях на такие высокие должности, генералы и верхушки, которые эти решения принимают говорят условному Ротенбергу "Слушай, ты получаешь высокую должность, но будь добр друг прославлять страну и говорить об этом везде. Такова сегодняшняя повесточка. Решение за тобой, либо высокая должность и бабло (но с подлизыванием), либо на вольные хлеба и сам крутись как хочешь".

иначе не объяснить весь этот бред, который исходит от наших руководителй в хоккее/футболе/биатлоне и других видах спорта. Они ведь зачастую однотипно говорят, как по бумажке.
+19
-1
+18
Ответ banchik1
Ты посмотрел бы для начала, сколько Финляндия была в призах за последние лет 15 и говори про победные традиции, массовик-затейник
Прям с языка взял, дружище!
Ну он прям адовый клоун 🤡
+17
0
+17
Согласен, в Финляндии нет хоккейных традиций. Да и тренеров таких как Йозе днём с огнём не найти.
+17
-1
+16
Вколите уже ему ведро галоперидла.
+15
0
+15
Ответ Павел Мельников
Кто-то живет прошлым, а кто-то, как финны, настоящим, побеждая в последние годы на ЧМ и Олимпиаде.
Но финн Ротенберг живет ненастоящим...
+12
0
+12
Ответ LaffyTaffy
Мне порой кажется, что при назначениях на такие высокие должности, генералы и верхушки, которые эти решения принимают говорят условному Ротенбергу "Слушай, ты получаешь высокую должность, но будь добр друг прославлять страну и говорить об этом везде. Такова сегодняшняя повесточка. Решение за тобой, либо высокая должность и бабло (но с подлизыванием), либо на вольные хлеба и сам крутись как хочешь". иначе не объяснить весь этот бред, который исходит от наших руководителй в хоккее/футболе/биатлоне и других видах спорта. Они ведь зачастую однотипно говорят, как по бумажке.
Вы абсолютно НЕПРАВЫ. Никто именно ему ничего не говорит. Просто это """"" свято верит в собственную исключительность и талант. И уверен в том, что скоро выпустят его цитатник. Это беда современной России.
+12
0
+12
Все-таки, невропатолог за ним в детстве недоглядел.
+10
0
+10
Короче норвежцы и финны слабые.
Про Сша и Канаду упоминать даже не стал.
Там вообще одни трупы)
Теперь я хочу, что бы КПК мы не выиграли))
Вот умора будет)))
+10
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+10
Ответ Vegas Knight
Просто гениально привести в пример действующих чемпионов Олимпиады
Это так он отгораживается от своего финского гражданства.
+8
0
+8
Вот и весь его потолок недо-турниры с недо-сборными, недо-тренер
+8
0
+8
Разница в достижениях в хоккее между Россией и Финляндией не велика. Россия и Финляндия по одному раз выиграли Олимпиаду и у России только на одну победу на мировых чемпионатах больше: 5 против 4. Что Ротенберг несет?
+7
0
+7
Роман мне напоминает градоначальника Дементия Варламовича Брудастого из города Глупова, с органчиком в голове. Его черепушка просто какой-то генератор случайных фраз, абсолютно нелогичных и не основанных ни на каких фактах.
+8
-1
+7
Сравнить «Приз «Известий» с этим турниром это как сравнить попу с пальцем.
+6
0
+6
Сборная Финляндии в хоккее в 21 веке уже давно хозяин сборной России. Так что не понятно к чему гражданин Финляндии упомянул их.
+8
-2
+6
Мужики , от души всех плюсанул . Я этого лютого трэша больше читать не могу !🤧
+6
0
+6
Финляндия стабильно выносит красный драндулет, ну а в Сочи это было просто унижение.КХл-ные финны просто унизили сильнейший состав России, с Овечкиным и Малкиным, вышвырнув из турнира россиян.Это помнят все, кроме ротена, получается.
+8
-2
+6
Кажется Ротенбергу вживили в голову чип бота ChatGTP: patriots Version Russia и он тупо по рандому фигачит фразы на публику, вообще не бьющихся с реальностью. Иных объяснений я не вижу.
+5
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+5
И Остапа понесло ! Когда последний раз Финляндию обыгрывали ? И какой счёт личных встреч на последних серьёзных турнирах , напомнить ? Сб. Финляндии в последние годы выиграла все , что только можно ! Да , странно такое слышать от гражданина Финляндии ! 😆
+5
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Во дает)) Буре, Могильный, Федоров на Призе Известий может разок сыграли в молодости, карьера их прошла в НХЛ.
Ну и про победные традиции России тоже фантазии.
Победные традиции были у сборной СССР, причем в условиях, когда она играла профессионалами, а канадским, американским, шведским, финнским профессионалам вход на ОИ и ЧМ был закрыт.
+5
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+4
Ответ Gleb
Самое печальное не в том, что он это вещает, а в том что люди это приняли и людям ок
К сожалению, Вы правы...
+4
0
+4
хоть и не в тему, но вот интересно, а чтобы ответил он на вопрос о подорожании яиц для народа в два-три раза...этот ответ бы вошел в историю
+4
0
+4
Вы не Норвегия, не Финляндия, вы вообще черт знает кто. Какие у вас победные традиции за последние почти 10 лет? У финнов и олимпийское золото, и золото ЧМ, а у вас ничего, Пхенчхан выиграла OAR. И это еще без учета молодых оболтусов, где у финнов еще больше побед. Никаких победных традиций нет у вас
+3
0
+3
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