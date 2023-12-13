Роман Ротенберг: «Мы должны соответствовать победным традициям. Мы сборная России, а не Норвегии или Финляндии»
Роман Ротенберг подчеркнул, что сборная России отличается от команды Финляндии.
Главный тренер сборной «Россия 25» поделился мыслями в преддверии Кубка Первого канала.
«Этот турнир назывался по-разному. Сейчас это Кубок Первого канала, ранее «Приз «Известий».
В Советском Союзе накануне Нового года мы всегда смотрели этот турнир, там играли самые великие наши хоккеисты: Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк.
У нас задача только одна – показать на турнире лучший хоккей. Мы должны соответствовать победным традициям, добиваться результата.
Мы сборная России, а не сборная Норвегии или Финляндии. Мы должны это помнить.
У нас есть своя культура и традиции, будем стараться это показывать. Соперники сильные, тут играют лидеры клубов КХЛ», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.
Ротенберг о составе «России 25»: «В сердце должна быть любовь к России, должно быть желание выступать за сборную»
Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»
Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»
иначе не объяснить весь этот бред, который исходит от наших руководителй в хоккее/футболе/биатлоне и других видах спорта. Они ведь зачастую однотипно говорят, как по бумажке.
Ну он прям адовый клоун 🤡
Про Сша и Канаду упоминать даже не стал.
Там вообще одни трупы)
Теперь я хочу, что бы КПК мы не выиграли))
Вот умора будет)))
Ну и про победные традиции России тоже фантазии.
Победные традиции были у сборной СССР, причем в условиях, когда она играла профессионалами, а канадским, американским, шведским, финнским профессионалам вход на ОИ и ЧМ был закрыт.