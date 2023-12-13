Роман Ротенберг подчеркнул, что сборная России отличается от команды Финляндии.

Главный тренер сборной «Россия 25» поделился мыслями в преддверии Кубка Первого канала.

«Этот турнир назывался по-разному. Сейчас это , ранее «Приз «Известий».

В Советском Союзе накануне Нового года мы всегда смотрели этот турнир, там играли самые великие наши хоккеисты: , Александр Могильный, , , , Владислав Третьяк.

У нас задача только одна – показать на турнире лучший хоккей. Мы должны соответствовать победным традициям, добиваться результата.

Мы сборная России, а не сборная Норвегии или Финляндии. Мы должны это помнить.

У нас есть своя культура и традиции, будем стараться это показывать. Соперники сильные, тут играют лидеры клубов КХЛ», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Ротенберг о составе «России 25»: «В сердце должна быть любовь к России, должно быть желание выступать за сборную»

Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»