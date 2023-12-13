Аэропорт в Краснодаре планируют открыть 25 декабря. Перелет из Москвы займет около 4 часов

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Названа дата открытия аэропорта в Краснодаре.

Как пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на источник в правительстве РФ, аэропорт планирует полностью возобновить работу и обслуживание полетов гражданских самолетов с 25 декабря.

«После пятничного тестового полета, который планируется провести по маршруту Москва – Краснодар («Внуково» – «Пашковский»), ожидается принятие решения о возобновлении регулярных авиарейсов в Краснодар.

Уже называется и дата, когда аэропорт «Пашковский» в Краснодаре будет полностью открыт – 25 декабря. Пока авиабилеты в продажу не поступили, так как раньше пятницы официального распоряжения о возобновлении полетов опубликовано не будет», – рассказал источник.

Предполагается, что самолеты из Москвы будут летать примерно по тому же маршруту, что и в Сочи – над Рязанью, Волгоградом, Астраханью, Каспийским морем через Дагестан и вдоль Кавказских гор.

Полет из Москвы в Краснодар будет занимать около четырех часов.

Аэропорт «Пашковский» закрыт почти два года – с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Мир РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» – 2 очка.

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9 комментариев
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Через Стамбул надеюсь тоже полетят
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+2
Ответ За Кубань!
Он уже давно не "Пашковский", а «Международный аэропорт федерального значения Краснодар имени Екатерины II»
никто его так не называет. ещё бы длиннее название придумали
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а как же украинские теppористы?
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надеюсь в этот раз правда. это сильно поможет южным клубам
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Ответ Никита Алексеев
Через Стамбул надеюсь тоже полетят
через Гренландию и Канаду, для надёжности
+2
-2
0
Ответ Никита Алексеев
Через Стамбул надеюсь тоже полетят
Через Сочи
0
0
0
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