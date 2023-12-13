Аэропорт в Краснодаре планируют открыть 25 декабря. Перелет из Москвы займет около 4 часов

Названа дата открытия аэропорта в Краснодаре.

Как пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на источник в правительстве РФ, аэропорт планирует полностью возобновить работу и обслуживание полетов гражданских самолетов с 25 декабря.

«После пятничного тестового полета, который планируется провести по маршруту – Краснодар («Внуково» – «Пашковский»), ожидается принятие решения о возобновлении регулярных авиарейсов в Краснодар.

Уже называется и дата, когда аэропорт «Пашковский» в Краснодаре будет полностью открыт – 25 декабря. Пока авиабилеты в продажу не поступили, так как раньше пятницы официального распоряжения о возобновлении полетов опубликовано не будет», – рассказал источник.

Предполагается, что самолеты из Москвы будут летать примерно по тому же маршруту, что и в – над Рязанью, Волгоградом, Астраханью, Каспийским морем через Дагестан и вдоль Кавказских гор.

Полет из Москвы в Краснодар будет занимать около четырех часов.

Аэропорт «Пашковский» закрыт почти два года – с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Мир , набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым « » – 2 очка.

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