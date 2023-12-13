Депутаты Госсобрания Якутии предлагают платить пожизненную стипендию Трофимовой и Лазареву за медали, завоеванные в составе сборной Киргизии

Теги Бег вольная борьба Сардана Трофимова деньги сборная Киргизии жен Айаал Лазарев Легкая атлетика

В Якутии предложили выплачивать пожизненную стипендию экс-российским спортсменам.

Депутаты Госсобрания Республики Саха хотят внести изменения в закон «О материальном обеспечении в Республике Саха (Якутия) чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и Игр Доброй воли». 

Вступление в силу поправок позволит включить в список чемпионов и призеров Азиатских и Европейских игр, говорится в проекте закона.

Пожизненную стипендию предлагается платить четверым спортсменам, двое из которых перешли в сборную Киргизии – это Сардана Трофимова (марафонский бег) и Айаал Лазарев (вольная борьба).

На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу они завоевали бронзовые медали, и якутские власти уже вручили им по миллиону рублей за успешное выступление. 

Размер предполагаемых выплат Трофимовой и Лазареву составляет 13 500 рублей в месяц. 

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15 комментариев
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Чё?
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Запомните: под нейтральным флагом на ОИ - несмываемый позор, под чужим - несмываемая пенсия.
Главное, не перепутать.
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Ответ Atsuktuvas
Если бы всё, что добывается в Якутии - оставалось в Якутии, то они бы еще и не то могли себе позволить...
Если бы все, что добывается в Якутии, добывалось, разведывалось и разрабатывалось, исключительно якутами, еще большой вопрос, больше бы у них было, чем сейчас, или меньше.
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"Новым киргизам" предлагаю платить в киргизской валюте (по курсу), чтобы спортсменам удобнее было и на обмене не теряли. Да! Еще бонус за переход.
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Ответ mahurat
"Новым киргизам" предлагаю платить в киргизской валюте (по курсу), чтобы спортсменам удобнее было и на обмене не теряли. Да! Еще бонус за переход.
Кыргызской сом за последние 7 лет из 3 к одному стал стоить так же как и рубль+-10 копеек туда сюда
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Я уже запутался.А медали где в Киргизии?Какой-то сюр)))
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звучит бредово
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Че за утиные истории?!)
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В эти белые края вновь и вновь приеду я,
Чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя.
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Видимо везде в России депутат это человек, который является предателем.
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Ответ Atsuktuvas
Если бы всё, что добывается в Якутии - оставалось в Якутии, то они бы еще и не то могли себе позволить...
всем кыргызам платили бы пенсию?
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