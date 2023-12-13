Депутаты Госсобрания Якутии предлагают платить пожизненную стипендию Трофимовой и Лазареву за медали, завоеванные в составе сборной Киргизии

В Якутии предложили выплачивать пожизненную стипендию экс-российским спортсменам.

Депутаты Госсобрания Республики Саха хотят внести изменения в закон «О материальном обеспечении в Республике Саха (Якутия) чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и Игр Доброй воли».

Вступление в силу поправок позволит включить в список чемпионов и призеров Азиатских и Европейских игр, говорится в проекте закона.

Пожизненную стипендию предлагается платить четверым спортсменам, двое из которых перешли в сборную Киргизии – это Сардана Трофимова (марафонский бег) и Айаал Лазарев (вольная борьба).

На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу они завоевали бронзовые медали, и якутские власти уже вручили им по миллиону рублей за успешное выступление.

Размер предполагаемых выплат Трофимовой и Лазареву составляет 13 500 рублей в месяц.