Назаров о словах Жамнова: «Большая ошибка отказываться от «России 25». Прямая линия Путина – вся страна у экранов, после – захватывающий матч. Жизнь все расставит по местам»
Андрей Назаров отреагировал на высказывание Алексея Жамнова.
Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».
«Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища Алексея Жамнова, ныне главного тренера «Спартака», что завтра играет не национальная сборная России, а «Россия 25».
Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.
Начнем с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров.
А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.
Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку.
Но ничего страшного. Жизнь все расставит по своим местам», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Жамнов о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за сборную: «Это «Россия 25», а не национальная команда. Нареканий от ФХР не было. Не понимаю, для чего это раздувается»
Если хоть кому-то из всей страны, которая завтра прильнет к телевизорам, я сэкономил сейчас несколько часов времени, не благодарите.
Как будто наш вечный президент скажет что-то новое о стремительно растущем благосостоянии жителей страны. Все вопросы тщательнейшим образом проверены на лояльность, всë что бросает малейшую тень на существующий порядок конечно в эфире озвучено не будет.
Уверен что Жамнов ,Голдобин и Порядин обсуждают на тренировках эту сборную-недоразумение,ее тренера и ржут вместе с миллионами любителей хоккея.
Это вообще о чем?
Врагами народа объявят что ли?
да, уж - прикованные одной цепью...