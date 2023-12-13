Назаров о словах Жамнова: «Большая ошибка отказываться от «России 25». Прямая линия Путина – вся страна у экранов, после – захватывающий матч. Жизнь все расставит по местам»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Жамнов Андрей Назаров Владимир Путин Кубок Первого канала КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на высказывание Алексея Жамнова.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища Алексея Жамнова, ныне главного тренера «Спартака», что завтра играет не национальная сборная России, а «Россия 25».

Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.

Начнем с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров.

А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.

Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку.

Но ничего страшного. Жизнь все расставит по своим местам», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Жамнов о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за сборную: «Это «Россия 25», а не национальная команда. Нареканий от ФХР не было. Не понимаю, для чего это раздувается»

27 комментариев
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ЛизоНаз уже тут как тут.
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Это интервью будто все состоит из метастаз
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Жизнь и расставит, и рассадит, а, возможно, и развесит
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Шершавый Наз.
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Прям все 140 миллионов:) Завтра все брошу и прильну к экрану телевизора это же главное событие во вселенной все таки:)🤡🤡🤡
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в две щелочки успел - мастер
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так упорно и методично лизать зад не каждому дано
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Не интересны не политика, ни хоккей, так что минимум одного зрителя завтра не будет.
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«Кхе-кхе, экономика выдержала беспрецедентное давление со стороны коллективного запада, мы строим новое суверенное экономическое пространство вместе с дружественными странами, хмм, Брикс расширяется, однополярный мир разрушен, все социальные гарантии будут соблюдаться и увеличиваться, СВО идет в строгом соответствии с планом, и все цели будут достигнуты, традиционные ценности сохраним и преумножим, с ценами на яйца разберёмся, кхе-кхе.»

Если хоть кому-то из всей страны, которая завтра прильнет к телевизорам, я сэкономил сейчас несколько часов времени, не благодарите.
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"Всю страню прикуют к экранам телевизоров"...
Как будто наш вечный президент скажет что-то новое о стремительно растущем благосостоянии жителей страны. Все вопросы тщательнейшим образом проверены на лояльность, всë что бросает малейшую тень на существующий порядок конечно в эфире озвучено не будет.
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Летом основная сборная стала не нужна-так сказал Третьяк,между прочим давний почитатель господина с пресс-конференциями на 5 часов без ответов на вопросы. И он,(Третьяк) с этими словами не продлевает контакт тренера сборной.Т.е в эти сложные и торжественные времена распускает сборную и гимны перед играми сборной.И вдруг бац-кипишь сборная то есть оказывается. И очень она нужна сейчас .И тренер там есть.И таинственная приставочка "25" куда то исчезла с афиш. И отказники-предатели там есть.
Уверен что Жамнов ,Голдобин и Порядин обсуждают на тренировках эту сборную-недоразумение,ее тренера и ржут вместе с миллионами любителей хоккея.
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Киньте косточку , верному любителю бюджетных финансов
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Допускают большую ошибку???
Это вообще о чем?
Врагами народа объявят что ли?
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Прилипший к телевизору
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Путин после пресс-конференции вбрасывание будет делать или игроки ждать, когда он из Москвы приедет ?
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Шарик, тебе уже шанс давали стать главным за слова про Панарина и ты его успешного профукал, теперь опять начал нализывать что аж язык не бережёшь, второго шанса тебе конечно уже врятли дадут и слава Богу
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🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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//вся страна будет прикована к экранам телевизоров//
да, уж - прикованные одной цепью...
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Что скажешь, тафгай же...
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Назар опять пиарится, но Роман его игнорирует, так что лижет зря.
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25 - это 25 состав по очереди?
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Сначала бессмысленное бла-бла-бла, потом никому не нужный тяни-толкай...
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Глубже, глубже...
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Образ Романенко из сериала Молодёжка похоже с этого господина рисовали.
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Текст за назарку пишет чат жпт походу, судя по слогу
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Какая-то Россия-25, для чего? Игроки заявления старше 25 летнего возраста, в чем смысл этого проекта, какое развитие хоккею он даёт, кроме как трудоустройство Йозе Марино.
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"Грязный Наз" совсем поплыл...
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