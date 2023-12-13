Назаров о словах Жамнова: «Большая ошибка отказываться от «России 25». Прямая линия Путина – вся страна у экранов, после – захватывающий матч. Жизнь все расставит по местам»

Андрей Назаров отреагировал на высказывание Алексея Жамнова.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища , ныне главного тренера « », что завтра играет не национальная сборная России, а «Россия 25».

Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.

Начнем с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров.

А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на в Санкт-Петербурге.

Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку.

Но ничего страшного. Жизнь все расставит по своим местам», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Жамнов о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за сборную: «Это «Россия 25», а не национальная команда. Нареканий от ФХР не было. Не понимаю, для чего это раздувается»