«Я спал с футболкой Месси 2-3 месяца. Она лежала у подушки – грязная, как была». Экс-вингер «Эспаньола» Варгас об обмене майками с Лео

Экс-игрок «Эспаньола» рассказал, что спал с грязной футболкой Лео Месси.

Аргентинский вингер выступал за « », и в январе 2020 года ему удалось обменяться с футболками после игры с «Барселоной» (2:2).

«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была.

Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: «Давай я постираю». Я сказал ей не трогать ее», – поделился Варгас, сейчас выступающий за китайский « », в интервью Fox Sports.

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