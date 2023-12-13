«Я спал с футболкой Месси 2-3 месяца. Она лежала у подушки – грязная, как была». Экс-вингер «Эспаньола» Варгас об обмене майками с Лео

Теги МЛС Барселона Эспаньол Лионель Месси Ла Лига высшая лига Китай игровая форма Шанхай Порт Матиас Варгас Интер Майами Футбол

Экс-игрок «Эспаньола» рассказал, что спал с грязной футболкой Лео Месси.

Аргентинский вингер Матиас Варгас выступал за «Эспаньол», и в январе 2020 года ему удалось обменяться с Месси футболками после игры с «Барселоной» (2:2).

«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была.

Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: «Давай я постираю». Я сказал ей не трогать ее», – поделился Варгас, сейчас выступающий за китайский «Шанхай Порт», в интервью Fox Sports.

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29 комментариев
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Это уже болезнь , каким бы великим не был игрок
+27
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+26
Ему к врачу нужно идти. Срочно
+15
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+14
Господи, каким веществом она была пропитана, что вызвала столь нездоровую зависимость?
+15
-3
+12
"2-3 месяца спал с футболкой Месси...А потом у меня появилась девушка/парень..."
+12
-2
+10
Интересно, а игроки "Барселоны" уже тогда не мылись ?
+12
-3
+9
фетишист и не стесняется этого, странный чел
+7
0
+7
Ещё один
+6
0
+6
Дичь какая-то
+4
0
+4
Ответ tolobas
фетишист и не стесняется этого, странный чел
А прикинь у него есть девушка/жена и ребёнок (инфы в инете нет, но в 26 лет это вполне нормально), а чувак на публику заявляет что спит с полной и грязной футболкой Месси?
Вот девушке то приятно, наверное, когда её мужчина такие подробности на публику вываливает)
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0
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
а ты знаешь в этом толк, видать
+1
-1
0
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
😂
+1
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0
Ответ Алексей Ненахов
Это уже болезнь , каким бы великим не был игрок
Главное, чтоб не дрочил в неё.
0
0
0
Ответ London-D
Комментарий удален модератором
Отвечаешь?
+4
-4
0
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
А ригобер это случайно не бывший Мансити или Фыбытыж?)
0
0
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"2-3 месяца спал с футболкой Месси...А потом у меня появилась девушка/парень..."
Комментарий удален модератором
Интересно, а Роналду спал с футболкой Бадра или тот ему её не оставил?
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Грязные футболки будут наказаны (с) Варгас
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Тут лечится уже надо
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Сегодня что-то много новостей про грязь и Барселону
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-2
0
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Комментарий удален модератором
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