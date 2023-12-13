«Я спал с футболкой Месси 2-3 месяца. Она лежала у подушки – грязная, как была». Экс-вингер «Эспаньола» Варгас об обмене майками с Лео
Экс-игрок «Эспаньола» рассказал, что спал с грязной футболкой Лео Месси.
Аргентинский вингер Матиас Варгас выступал за «Эспаньол», и в январе 2020 года ему удалось обменяться с Месси футболками после игры с «Барселоной» (2:2).
«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была.
Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: «Давай я постираю». Я сказал ей не трогать ее», – поделился Варгас, сейчас выступающий за китайский «Шанхай Порт», в интервью Fox Sports.
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