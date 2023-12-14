Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ, сделав дубль в матче с «Баффало». У него 12+13 в 27 играх сезона

Валерий Ничушкин забросил 100-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Форвард « » сделал дубль в матче с «Баффало» (5:1) и был признан третьей звездой.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 246 (100+146) очков в 485 играх.

В 27 матчах текущего сезона набрал 25 (12+13) баллов.

Сегодня за 22:30 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (2:12 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве) – у нападающего 7 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».