Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ, сделав дубль в матче с «Баффало». У него 12+13 в 27 играх сезона
Валерий Ничушкин забросил 100-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче с «Баффало» (5:1) и был признан третьей звездой.
Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 246 (100+146) очков в 485 играх.
В 27 матчах текущего сезона Ничушкин набрал 25 (12+13) баллов.
Сегодня за 22:30 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (2:12 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве) – у нападающего 7 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Валерили или Валерим дальше! Сколько игр с Колорадо не смотрел - он просто основополагающий игрок в системе Колорадо. Весь форчек его и весь пятак.
Отлично играет и радует Маккиннона.