Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ, сделав дубль в матче с «Баффало». У него 12+13 в 27 играх сезона

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 100-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче с «Баффало» (5:1) и был признан третьей звездой.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 246 (100+146) очков в 485 играх.

В 27 матчах текущего сезона Ничушкин набрал 25 (12+13) баллов.

Сегодня за 22:30 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (2:12 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве) – у нападающего 7 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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7 комментариев
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До рекорда 794 шайб! Верим
+15
-2
+13
Да что за 🦁 этот 🐯
Валерили или Валерим дальше! Сколько игр с Колорадо не смотрел - он просто основополагающий игрок в системе Колорадо. Весь форчек его и весь пятак.
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Валера , только в плей оф без палева в своем номере отдыхай ) а то команда без тебя совсем не в ту сторону играет )
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Первый гол просто , как показатель стиля и старания Валерия. Это топ.
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король пятака
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Какая все-таки крутая история, сколько сложностей в начале карьеры, отъезд в КХЛ, уже ставили крест на нём, меметичная серия без голов. Но человек продолжал усердно работать. Но и попал, видимо, к "своему" тренеру и в правильную организацию
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Валерон реабилитируется за косяки вне площадки.

Отлично играет и радует Маккиннона.
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