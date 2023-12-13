Нигматуллин о «Слове пацана»: «Окунулся в кошмар своего детства, в Казани все действительно было так. Я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол»

Руслан Нигматуллин поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Откровенно скажу, что в Казани все действительно было так, как показано в сериале. Я окунулся в кошмар своего детства. Если говорить на языке этого сериала, то я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол. Мне было чуждо все происходящее. Как бы меня ни пытались куда-то привлечь, я всячески сопротивлялся и просто мечтал уехать из Казани, из ужаснейшего города того времени.

Действительно было невозможно ходить по улице. Пару раз меня лишали ботинок, как это было в сериале. Это все печально. Здорово, что Казань нашла в себе ресурсы и силы все в себе изменить. Город изменился начиная с XXI века. Казань является одним из самых красивых городов. Никакого намека на то, что было тогда, сейчас нет.

Но в то время я просто мечтал уехать из Казани. Сначала я переехал в Челны, где, конечно, было не настолько лучше. Уже в 20 лет я перебрался в Москву и вырвался из этого ада.

Хочется похвалить создателей сериала за интересный продукт, пусть в какой-то степени он и жестокий. Мне было особенно тяжело это видеть, потому что я это пронес через себя. Четко передана атмосфера Казани того времени», – сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!