Нигматуллин о «Слове пацана»: «Окунулся в кошмар своего детства, в Казани все действительно было так. Я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол»

Теги премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Чемпионат.com кино Футбол

Руслан Нигматуллин поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Откровенно скажу, что в Казани все действительно было так, как показано в сериале. Я окунулся в кошмар своего детства. Если говорить на языке этого сериала, то я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол. Мне было чуждо все происходящее. Как бы меня ни пытались куда-то привлечь, я всячески сопротивлялся и просто мечтал уехать из Казани, из ужаснейшего города того времени.

Действительно было невозможно ходить по улице. Пару раз меня лишали ботинок, как это было в сериале. Это все печально. Здорово, что Казань нашла в себе ресурсы и силы все в себе изменить. Город изменился начиная с XXI века. Казань является одним из самых красивых городов. Никакого намека на то, что было тогда, сейчас нет.

Но в то время я просто мечтал уехать из Казани. Сначала я переехал в Челны, где, конечно, было не настолько лучше. Уже в 20 лет я перебрался в Москву и вырвался из этого ада.

Хочется похвалить создателей сериала за интересный продукт, пусть в какой-то степени он и жестокий. Мне было особенно тяжело это видеть, потому что я это пронес через себя. Четко передана атмосфера Казани того времени», – сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».

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39 комментариев
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Я сам чушпан тоже если что
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Ответ athlete
был в Казани 5 лет назад. влюбился в город, люди приятные. потом полетел в Москву - город быдел и грубиянов.
Правильно. Из за таких приехавших.
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Не смотрел ни одной серии, но уже терпеть не могу этот сериал
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И из Казани уехал в челны , где все было еще хуже))
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+17
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
и затащил в ещё более огромную 🤷🏼‍♂️
+29
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣
+26
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+13
Чушпан Нигматуллин
+18
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В Казани пик пришелся, на 80-е, а потом чума пошла по всей стране, и пошла на спад в том виде как в сериале, в середине 90-х, когда эти бандиты дорвались до власти и денег, и стали "элитой", так называемыми новыми русскими.
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+10
ну всё Руслан жди ХЕЙТА - не в тренде
+8
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В 70-ых таких сериалов не было, а ОПГ были, может, не в этом дело?
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Ответ dodovtimurr
Не смотрел ни одной серии, но уже терпеть не могу этот сериал
так же рассуждал, пока не посмотрел ))
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Ответ wlad wasew
Ненавязчивая реклама сериала. Ещё много кого можно опросить.
Какая ж тогда навязчивая. Уже утюги не хотят подключаться к розетке.
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Ответ athlete
был в Казани 5 лет назад. влюбился в город, люди приятные. потом полетел в Москву - город быдел и грубиянов.
В 2008 году в Казани мне предъявили за длинные волосы. Город запомнился обилием снега, грязи, глухонемых таксистов.
В 2014 году Казань предстала мне совершенно иным городом. Универсиада сильно изменила облик города. К 2023 году уверен, что это один из лучших городов России: как по кабакам, так и по Кабанам.
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Ответ Groznyi2024
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он?)) может и скинхедов лично всех посадил? Все само пропало. Кого-то убили, кого-то посадили, а остальные выросли и поняли что легальным путем проще заработать деньги чем рэкетом.
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А я помню когда Нигматуллин собрался уходить из Камаза, к нему возникли серьёзные вопросы у местных бандитов.
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Ответ Demedieu
слово чушпана
Бровь на асфальте
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Путин в те времена молоко из соски пил
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Ответ Gleb
Политковская, Литвиненко и Немцов такие: "Да!!! Было просто супер!!!"
и как это ты приплел сюда?
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Ответ Michael Kazmin
Какая ж тогда навязчивая. Уже утюги не хотят подключаться к розетке.
У Вас старый вариант розеточных утюгов.
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Ответ Groznyi2024
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Казанцев приструнили в конце 80-х , и Путин в это время был резидентом в Берлине , давай ещё что придумай
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Ответ Такие дела
Путин в те времена молоко из соски пил
Чемоданы таскал Собчаку😎
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В 86-м служил в Зеленодольске, все местные боялись выйти на улицу... Сами же ходили в увольнения, но на "бритов" из Казани так и не нарвались... Хотя, знали, что человек так, пару тыщ, были готовы подняться сразу...видать к мореманам, не было желания к "знакомству" в отличие от Таллина и Лиепаи...но, это уже другая история...
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Политковская, Литвиненко и Немцов такие:
"Да!!! Было просто супер!!!"
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Нигматулин вырвался в Москву и даже в США катается
А например Радик Галиакберов на всю жизнь оставшуюся из Татарстана уехал в Соль Илецк
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В 1991 вся страна переехала, но потом ленинградские пацаны всё вернули взад
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Красава! сказл не испугавшись
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Ненавязчивая реклама сериала. Ещё много кого можно опросить.
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