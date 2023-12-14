Стали известны последние участники плей-офф Лиги чемпионов.

«Порту» одержал победу над « » (5:3) и обеспечил себе выход в 1/8 финала ЛЧ, набрав 12 очков после 6 туров группового этапа. Португальская команда заняла 2-е место в группе H, украинцы стали третьими и весной выступят в плей-офф .

В группе F дортмундская « » сыграла вничью с « » (1:1), а « » обыграл «Ньюкасл» (2:1). В плей-офф Лиги чемпионов вышли немецкая и французская команды – у них 11 и 8 очков соответственно. Итальянцы с 8 баллами заняли третью строчку и вышли в плей-офф ЛЕ, англичане больше не сыграют в еврокубках в этом сезоне.

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Копенгаген», «Арсенал», ПСВ, «Реал Мадрид», «Наполи», «Реал Сосьедад», «Интер», «Атлетико», «Лацио», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Барселона».

В плей-офф Лиги Европы также сыграют «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд» и «Янг Бойз».

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