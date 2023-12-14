«ПСЖ» и «Порту» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» и «Милан» – в ЛЕ. «Ньюкасл» вылетел из еврокубков

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Стали известны последние участники плей-офф Лиги чемпионов.

«Порту» одержал победу над «Шахтером» (5:3) и обеспечил себе выход в 1/8 финала ЛЧ, набрав 12 очков после 6 туров группового этапа. Португальская команда заняла 2-е место в группе H, украинцы стали третьими и весной выступят в плей-офф Лиги Европы

В группе F дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1), а «Милан» обыграл «Ньюкасл» (2:1). В плей-офф Лиги чемпионов вышли немецкая и французская команды – у них 11 и 8 очков соответственно. Итальянцы с 8 баллами заняли третью строчку и вышли в плей-офф ЛЕ, англичане больше не сыграют в еврокубках в этом сезоне. 

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Бавария», «Копенгаген», «Арсенал», ПСВ, «Реал Мадрид», «Наполи», «Реал Сосьедад», «Интер», «Атлетико», «Лацио», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Барселона».

В плей-офф Лиги Европы также сыграют «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд» и «Янг Бойз».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

120 комментариев
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Надеюсь псж с такой игрой вылетит в след раунде
+50
-9
+41
Желаю псжы попасть на хозяина в лице Реала и в очередной раз позорно вылететь)
+39
-4
+35
Ответ Alex Greenwald
Надеюсь псж с такой игрой вылетит в след раунде
Так они всегда в следующем раунде вылетают😁😁
+36
-1
+35
Вспоминаем прошлый тур и нелепый пенальти для ПСЖ на 90+ с Ньюкаслом. ПСЖ должен был отправиться в Лигу Европы, где им и место
+37
-3
+34
Ответ And Justice for All
Не хватило ресурсов Милану и Ньюкаслу, чтобы отправить ПСЖ в Лигу Европы. Но Париж был близок к этому, где-то повезло.
Где-то - в 5 туре на ВАР сидело
+34
-2
+32
Ньюкасл и МЮ на 4 местах. Отличное выступление представителей самой сильной лиги.
+28
-7
+21
Жаль, что сын Марчиньяка проходит дальше со своим ПСЖ...
+25
-5
+20
Не хватило ресурсов Милану и Ньюкаслу, чтобы отправить ПСЖ в Лигу Европы. Но Париж был близок к этому, где-то повезло.
+18
-2
+16
Ответ Aleksey Yashin
Вспоминаем прошлый тур и нелепый пенальти для ПСЖ на 90+ с Ньюкаслом. ПСЖ должен был отправиться в Лигу Европы, где им и место
Без этого левого пеналя ПСЖ отправился бы домой во французский чемпионат
+17
-4
+13
Ответ Alex Greenwald
Надеюсь псж с такой игрой вылетит в след раунде
Их уже ждут Реал, Сити, Бавария, Арсенал, Атлетико, Барселона, Реал Сосьедад)
+13
-2
+11
Жаль «Милан», лучше бы вышли они, чем этот катарский 🎪🎪🎪
Ждём очередной их вылет в 1/8
+16
-6
+10
Все играли хорошо в матче ньюкасл - Милан,а Дубравка пинал хуи
+9
-1
+8
Ответ Leon Petov
Париж, с выходом. Отряд не заметил потери пешехода
Да уж, великий выход))
+7
-1
+6
Я не хейтер ПСЖ и горю не из-за того, что болею за Милан и мы должны были выйти в ЛЧ. ПСЖ просто расстелили дорожку в плей-офф, которую они не заслужили. Благодаря выдуманному и абсурдному пенальти команда вместо заслуженного четвертого места заняла второе. Жаль Ньюкасл, которые вполне себе хорошо играли и оба матча переиграли ПСЖ и не попали по итогу даже в ЛЕ.

Фанам Милана: ребят, учитывая имеющиеся ресурсы Милан сыграл более чем достойно. Могли выиграть и Дортмунд и Ньюкасл в первых играх, но лично у меня никаких вопросов к команде. Играли хорошо против сильных команд, бились до последнего. Где-то повезло, где-то не повезло. Рад за Чуквуезе, парень набирает форму
+10
-5
+5
Долго не мог понять, откуда на спортсе за последние пару месяцев появилось так много хейтеров ПСЖ, а потом дошло, что летом клуб не очень по-доброму расстался с одним любителем пешей ходьбы с мячем и теперь его фанаты ждут провала клуба. Как же всё-таки персофаны Месси и Роналду похожи)
+16
-11
+5
Ребят вы вообще матчи смотрите или цель захейтить ПСЖ, если бы чуть повезло они и Нюксл и Дортмунд должны были еще в первом тайме выносить. Это самая яркая команда в этой группе. Красивый футбол показывают.
+7
-2
+5
Ответ And Justice for All
Не хватило ресурсов Милану и Ньюкаслу, чтобы отправить ПСЖ в Лигу Европы. Но Париж был близок к этому, где-то повезло.
Не хватило судейских ресурсов. Милан с Ньюкаслом судят честно, в случае с Ньюкаслом даже засуживают
+7
-3
+4
Ответ Любезный Коссутий
это бан))
Когда твоя любимая команда,за которую ты болеешь с чемпионшипа,вылетает из за одного игрока,то тебе уже всё равно
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Долго не мог понять, откуда на спортсе за последние пару месяцев появилось так много хейтеров ПСЖ, а потом дошло, что летом клуб не очень по-доброму расстался с одним любителем пешей ходьбы с мячем и теперь его фанаты ждут провала клуба. Как же всё-таки персофаны Месси и Роналду похожи)
Что за бред? Тут ПСЖ обсирают с самого первого дня и понятно по каким причинам. Тут наоборот появилось какое-то псевдофанатье ПСЖ, которые оправдывают абсолютно левейший пенальти из-за чего французы в плей-офф.
+7
-4
+3
Ответ Блуждающий странник
Что за бред? Тут ПСЖ обсирают с самого первого дня и понятно по каким причинам. Тут наоборот появилось какое-то псевдофанатье ПСЖ, которые оправдывают абсолютно левейший пенальти из-за чего французы в плей-офф.
Так ПСЖ по игре должен был громить Ньюкасл в Париже и сегодня у них моментов было более чем достаточно для победы. Они по игре точно заслужили плей офф ЛЧ, а вот Дортмунду действительно повезло и где-то опыт сыграл на их стороне
+3
0
+3
Ответ pit4er
Как так, тут писали без Месси не смогут
С карманным арбитришкой смогли.
+4
-1
+3
ПСЖ желаю обделаться , как они умеют
+6
-3
+3
Ответ Блуждающий странник
Без этого левого пеналя ПСЖ отправился бы домой во французский чемпионат
А ведь точно! ПСЖ был бы последним в группе)
+4
-2
+2
Ответ войд
Желаю псжы попасть на хозяина в лице Реала и в очередной раз позорно вылететь)
Бавария тоже сойдёт
+2
0
+2
Ответ Блуждающий странник
Не знаю какие традиции и каким пешим были заложены, но идея затащить ПСЖ в плей-офф была определенно выполнена. По игре команда заняла 4 место. Левый пенальти лишил Милан ЛЧ, а Ньюкасл ЛЕ
вылет в 1/8 от Реала обеспечил Месси, когда влез бить пенальти после нарушения на Мбаппе... а в следующем сезоне в 1/8 был просто "невидимкой" на поле: за все матчи в ПСЖ в плей-офф ЛЧ Месси по системе гол+пас набрал ZERO. Возможно, традиция вылетать в 1/8 с его уходом не получит продолжения ☝️
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-2
+2
Ответ Блуждающий странник
Я не хейтер ПСЖ и горю не из-за того, что болею за Милан и мы должны были выйти в ЛЧ. ПСЖ просто расстелили дорожку в плей-офф, которую они не заслужили. Благодаря выдуманному и абсурдному пенальти команда вместо заслуженного четвертого места заняла второе. Жаль Ньюкасл, которые вполне себе хорошо играли и оба матча переиграли ПСЖ и не попали по итогу даже в ЛЕ. Фанам Милана: ребят, учитывая имеющиеся ресурсы Милан сыграл более чем достойно. Могли выиграть и Дортмунд и Ньюкасл в первых играх, но лично у меня никаких вопросов к команде. Играли хорошо против сильных команд, бились до последнего. Где-то повезло, где-то не повезло. Рад за Чуквуезе, парень набирает форму
Обидно только за вторую игру с Дортмундом. Полный провал. Хотя всё равно на плей-офф наиграли с запасом.
+2
0
+2
Ответ Homelender_666
Их уже ждут Реал, Сити, Бавария, Арсенал, Атлетико, Барселона, Реал Сосьедад)
"Барселона" лишнее 😂😂😂 Их парижане пройдут даже не почувствовав 😂😂😂
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Ответ евГений
Как же обидно за Ньюкасл, самый незаслуженный вылет в ЛЧ. Поменять бы его местами с МЮ, так Хау мог бы и Баварию нагнуть. Но, увы, имеем что имеем
С такими проблемами с составом у Ньюкасла шансы были невелики, да и где-то к 50 минуте они уже выдохлись окончательно. И второй гол Милана это всё таки на совести Шера,не должен цз разгонять атаку до штрафной.В любом случае, мы увидели, что у игроков нет проблем с самоотдачей,бились доблестно, у клуба хороший тренер, видно вектор развития, с таким подходом все у них будет хорошо.
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надесюсь Дубравка больше не будет играть в проффесиональный футбол
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Ответ МАЙНЕ Рыжов
Когда твоя любимая команда,за которую ты болеешь с чемпионшипа,вылетает из за одного игрока,то тебе уже всё равно
но ты все равно, подредактируй, пока 15 минут не прошли, это ж все-таки культурный сайт, а не какая-то помойка, типа ЖЖ
+1
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+1
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