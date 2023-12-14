Малкин сделал передачу в 3-м матче подряд, продлив безголевую серию до 7 игр. У него 10+14 в 28 встречах

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал голевую передачу в 3-м матче подряд.

Форвард «Питтсбурга» отличился на 32-й минуте игры с «Монреалем» (4:3 Б), ассистировав Сидни Кросби, который сравнял счет (3:3).

При этом россиянин продлил безголевую серию до 7 матчей.

Всего в 28 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 24 (10+14) очка.

Сегодня за 19:33 (3:11 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (6 из 12), 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Также нападающий не реализовал буллит в послематчевой серии – его бросок парировал вратарь «Канадиенс» Сэмюэл Монтембо.

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6 комментариев
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Малыч идёт по своему графику. Сейчас передачами набирает.
+8
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+7
Ответ VintDV
Малыч идёт по своему графику. Сейчас передачами набирает.
У него из осязаемых задач на остаток карьеры по сути 2 осталось: 1. Обогнать Фёдорова по голам; 2. Добить до 500 голов. В остальном каких-то круглых и больших цифр не ожидается. Поэтому, забивать ему нужно. Забивать. И играть в своё удовольствие.
+2
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+2
Ответ Maxim Shumov
Это да, Ришар уже в кармане у Сани
Пьер
+2
0
+2
Зато жена красивая
+2
-1
+1
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