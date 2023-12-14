Малкин сделал передачу в 3-м матче подряд, продлив безголевую серию до 7 игр. У него 10+14 в 28 встречах

Евгений Малкин сделал голевую передачу в 3-м матче подряд.

Форвард « » отличился на 32-й минуте игры с «Монреалем» (4:3 Б), ассистировав Сидни Кросби, который сравнял счет (3:3).

При этом россиянин продлил безголевую серию до 7 матчей.

Всего в 28 играх текущего чемпионата на его счету 24 (10+14) очка.

Сегодня за 19:33 (3:11 – в большинстве) у 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (6 из 12), 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Также нападающий не реализовал буллит в послематчевой серии – его бросок парировал вратарь «Канадиенс» Сэмюэл Монтембо.