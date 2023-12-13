Биатлонистки пожаловались на гостиницу в Уфе: «Туалет – вообще жесть, посмотрите, какой срач. Два дня назад был ремонт, и никто не убрался»

Теги сборная России жен видео Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества. 

Призер чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала в телеграм-канале видео, подписав его: «Вот так живут девочки из Красноярска! Это ненормально!»

«Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», – говорится в видео. 

В другом ролике Гербулова показала, как убирается в номере. 

«Мы приехали в Уфу. Здесь был ремонт еще два дня назад. Что вы думаете? Никто не убрался. А как в пыли жить? Нам нельзя дышать этим. А люди думают, что это нормально. Это ненормально! 

В общем, я очень люблю уборку. Клининг, Наталья, дорого», – сказала биатлонистка. 

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» – добавила Гербулова.

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25 комментариев
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С крана в голос поржал
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Зато нам никакая олимпиада не нужна, а ещё лучше туалет на улице только берите палку отбиваться от волков
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с краном мощный под....б
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Туалет для срача и предназначен
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Норм туалет для Уфы. А что , думали как в Рэдиссоне будет?
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ниче спортсмены, вы это заслужили, продолжайте поддерживать режим.
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Что сказать...все вопросы к организаторам.Думается деньги заплачены как за 5 звёздочный.
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Они вообще за Россию стреляют и гоняют? Проверить на иноагентство!
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Ответ MIHAS
Норм туалет для Уфы. А что , думали как в Рэдиссоне будет?
Что значит "Норм туалет для Уфы"?

Есть какая-то таблица, для какого региона какой ужас считать нормой?
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Пока кормят — ешь, пока поят — пей
Всё как у людей ...
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«разруха ведь не в клозетах, она в головах»
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Вопросы своему руководству задавайте.
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Так называемая Наташа дебютировала на Кубке мира 8 января 2021 в Оберхофе, заняв 87 место с тремя промахами.
А гонору то гонору, будто сама Магги Нойнер
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Выглядит как не самая плохая студенческая общага )
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Скажи спасибо, что кучу в туалете не оставили.
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Байден, проклятый старикашка
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В Уфе полно хороший гостиниц, почему спортменов опять селят в какую-то срань?
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Зато с напором воды полный порядок, подмыться можно сидя на унитазе 🤣
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В офисе спорца сегодня праздник, наконец-то вытащили новость про туалеты в Уфе и притянули к либеральной повестке.
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То условия хреновые, то патроны не подвезли, то машина заглохла....
А где про биатлон????
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Чёто вообще дичь😳
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Все вопросы к родной федерации биатлона((
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