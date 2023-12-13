Биатлонистки пожаловались на гостиницу в Уфе: «Туалет – вообще жесть, посмотрите, какой срач. Два дня назад был ремонт, и никто не убрался»

Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы.

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества.

Призер чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала в телеграм-канале видео, подписав его: «Вот так живут девочки из Красноярска! Это ненормально!»

«Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», – говорится в видео.

В другом ролике Гербулова показала, как убирается в номере.

«Мы приехали в Уфу. Здесь был ремонт еще два дня назад. Что вы думаете? Никто не убрался. А как в пыли жить? Нам нельзя дышать этим. А люди думают, что это нормально. Это ненормально!

В общем, я очень люблю уборку. Клининг, Наталья, дорого», – сказала биатлонистка.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» – добавила Гербулова.