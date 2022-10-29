«Да #####, ##### какую-то говорите, ###». Гогниев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после удаления в матче с «Динамо»
Спартака Гогниева удалили в перерыве матча «Динамо» – «Химки».
На 18-й минуте игры Мир РПЛ главный тренер «Химок» поспорил с судьей Яном Бобровским, за что получил желтую карточку.
По окончании первого тайма Гогниев продолжил спор с арбитром. Бобровский показал специалисту вторую желтую и удалил его до конца матча.
После удаления тренер сорвался на журналиста «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.
– Никогда такого не было.
– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин), – передает слова Гогниева в подтрибунном помещении корреспондент «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов в телеграм-канале.
«Так часто бывает в нашем футболе: когда многое не получается, весь мир настроен против тебя. Я всех понимаю.
Это было круто. В том плане, что это было очень эмоционально. Хотелось, чтобы подобное сопровождалось интригой на поле», – прокомментировал Дурасов произошедшее в эфире «Матч Премьер».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и «Динамо».
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