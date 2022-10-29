«Наполи» выиграл 13 матчей подряд и обновил клубный рекорд. Команда Спаллетти лидирует в Серии А

продолжает лидировать в Серии А и обновлять рекорд по победам.

Команда Лучано Спаллетти разгромила 12-м туре Серии А (4:0). После этой игры неаполитанцы занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Они опережают «Милан», идущий вторым, на 6 баллов. У «россонери» есть матч в запасе.

«Наполи» одержал 13-ю победу подряд во всех турнирах и обновил клубный рекорд. Всего на счету партенопейцев 15 побед и 2 ничьих в 17 матчах текущего сезона.

В последний раз неаполитанцам не удавалось победить 31 августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0). Следующий матч команда Спаллетти проведет 1 ноября – против «Ливерпуля» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.