заявил, что не должен работать в российском футболе.

Главный тренер «Химок» получил красную карточку за споры с арбитром матча против (1:6) Яном Бобровским. После удаления тренер сорвался на журналиста Сергея Дурасова.

«Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.

Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола. Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения.

Зачем нам нужны такие тренеры? Я сейчас обращаюсь к РФС, : нам такие люди зачем? Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – заявил комментатор «Матч ТВ».