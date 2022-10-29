«Гогниев – конченый мудак, ведет себя как придурок. Такие люди не должны работать в российском футболе». Губерниев о тренере «Химок»
Дмитрий Губерниев заявил, что Спартак Гогниев не должен работать в российском футболе.
Главный тренер «Химок» получил красную карточку за споры с арбитром матча против «Динамо» (1:6) Яном Бобровским. После удаления тренер сорвался на журналиста «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
«Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.
Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола. Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения.
Зачем нам нужны такие тренеры? Я сейчас обращаюсь к РФС, РПЛ: нам такие люди зачем? Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – заявил комментатор «Матч ТВ».
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