Гран-при России. «Бархатный сезон». Трусова, Самоделкина, Петросян и Яметова покажут короткие программы

29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» женщины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Рената Губашева

София Захарова

Вероника Малышева

Анастасия Молчанова

Анастасия Морозова

Аделия Петросян

Софья Самоделкина

Дарья Третьякова

Александра Трусова

Виктория Федянина

Софья Чаплыгина

Вероника Яметова

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский