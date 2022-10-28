Гран-при России. «Бархатный сезон». Трусова, Самоделкина, Петросян и Яметова покажут короткие программы

Теги сборная России результаты женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Аделия Петросян Анастасия Морозова Вероника Яметова София Захарова Дарья Третьякова Серия Гран-при России Анастасия Молчанова Бархатный сезон Рената Губашева Вероника Малышева Виктория Федянина Софья Чаплыгина Фигурное катание

29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» женщины выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Рената Губашева

София Захарова

Вероника Малышева

Анастасия Молчанова

Анастасия Морозова

Аделия Петросян

Софья Самоделкина

Дарья Третьякова

Александра Трусова

Виктория Федянина

Софья Чаплыгина

Вероника Яметова

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные