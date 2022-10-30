Кучеров забил победный гол «Сан-Хосе», став 1-й звездой матча. У него 3+9 в 9 играх

Форвард забросил победную шайбу в матче чемпионата с «Сан-Хосе» (4:3) и был признан первой звездой.

Россиянин отличился за 57 секунд до конца третьего периода, забив гол в 3-й игре подряд.

Также Кучеров продлил результативную серию (3+8) до 7 матчей. Всего в 9 играх сезона на его счету 12 (3+9) очков.

В матче с «Шаркс» за 20:07 (2:42 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».