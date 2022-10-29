НБА. «Чикаго» сыграет с «Филадельфией», «Милуоки» примет «Атланту» и другие матчи

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В субботу, 29 октября, состоятся 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Чикаго» Демара Дерозана сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса хардена. «Милуоки» Янниса примет «Атланту» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя.

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Майами
Дата проведения
30 октября, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Шарлотт – Голден Стэйт
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Бруклин – Индиана
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Чикаго – Филадельфия
Дата проведения
30 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Милуоки – Атланта
Дата проведения
30 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
30 октября, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Мемфис
Дата проведения
30 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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