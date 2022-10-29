НБА. «Чикаго» сыграет с «Филадельфией», «Милуоки» примет «Атланту» и другие матчи
В субботу, 29 октября, состоятся 7 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Чикаго» Демара Дерозана сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса хардена. «Милуоки» Янниса примет «Атланту» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 01.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 30 октября, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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