У Александра Радулова возник конфликт с тренерским штабом «Ак Барса».

По данным «Матч ТВ», одной из главных причин вывода нападающего из основного состава казанской команды является его стиль общения и конфликт с тренерским штабом Олега Знарка, в частности с помощником .

Сообщается, что по ходу второго периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом» Радулов после одной из смен провел разговор на повышенных тонах с Бабенко. Игрок был недоволен замечаниями, которые делает специалист, и нецензурно выражался в его адрес.

В итоге конфликт форварда с помощниками Знарка стал основной причиной его вывода из основного состава. На это решение также повлияли слабая результативность Радулова и невыполнение игрового задания.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» может обменять игрока. Телеканал отмечает, что желающих подписать 36‑летнего Радулова на данный момент нет.

В 22 матчах текущего сезона у нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.

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