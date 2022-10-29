Месси забил и сделал ассист в матче с «Труа». У него 16+13 в «ПСЖ» и сборной Аргентины за сезон

Форвард «ПСЖ» забил в 13-м туре чемпионата Франции.

Получив на 55-й минуте передачу от защитника , аргентинец ударом из-за пределов штрафной поразил правый от себя угол ворот Готье Галлона.

Также на 62-й минуте Месси ассистировал нападающему , сделавшему счет 3:2.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач в составе «Пари Сен-Жермен» и сборной . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»