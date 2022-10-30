Овечкин забил 784-й гол в НХЛ. До Хоу – 17 шайб, до Гретцки – 110

Капитан забросил шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:0), поразив пустые ворота на 58-й минуте.

Россиянин забросил 784-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только (894) и (801).

В 9 играх текущего сезона на счету Овечкина 7 (4+3) очков.

Сегодня за 21:43 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:56 – в большинстве) – у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».