Овечкин забил 784-й гол в НХЛ. До Хоу – 17 шайб, до Гретцки – 110
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:0), поразив пустые ворота на 58-й минуте.
Россиянин забросил 784-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В 9 играх текущего сезона на счету Овечкина 7 (4+3) очков.
Сегодня за 21:43 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:56 – в большинстве) – у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».
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