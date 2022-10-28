Чемпионат мира по шахматам Фишера. 1/2 финала. Карлсен сыграет с Непомнящим, Абдусатторов против Накамуры

29 октября пройдут партии 1/2 финала чемпионата мира по шахматам Фишера. сыграет с .

Чемпионат мира по шахматам Фишера

Рейкьявик, Исландия

Начало партий – 18.00 по московскому времени.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Хикару Накамура (США)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян Непомнящий (Россия)

ПРИМЕЧАНИЕ: нокаут-матчи состоят из четырех партий. В случае равенства очков будет сыграна партия «Армагеддон».

Контроль времени – 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31-го.