Педриньо о прозвище: «Удивлен, что в России оно вызвало ажиотаж. Слышал, это как-то связано с ЛГБТ. Если это не так, не против вернуть его на футболку»

Вингер «Локомотива» Педриньо ответил на вопрос о реакции на его прозвище в России.

– Про прозвище. Тебя удивил тот ажиотаж, который был вызван вокруг этого всего?

– Если честно – очень. Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж.

До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас – Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится. Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде бразильской карьеры.

– Ты же в курсе, что «Педриньо» не значит дословно «гей» по-русски. Может, возьмешь обратно?

– Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу. Ты, наверное, первый, кто сказал мне, что это не так (смеется). Если так, то я не против вернуть Педриньо себе на футболку. Но Педро Габриэл мне тоже нравится – можно сказать, что это мое русское имя (смеется).

– Как, кстати, тебя называют в команде?

– Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо.

Меня хорошо приняли в «Локомотиве». Из-за того, что не знаю русского, я не очень понимаю, что творится вокруг меня, но видно, что команда сплочена: ребята поддерживают друг друга и много шутят. Самые веселые – Мара [Марадишвили] и Живоглядов. Конечно, есть игроки, которые меня много троллят и пытаются постоянно задеть. Но я понимаю, что это все по-доброму.

Ближе всех я общаюсь с Гильерме. Маринато очень помог мне освоиться в «Локомотиве». Он часто переводит мне установки тренера. Я восхищаюсь его русским языком. Еще дружу с Фассоном и Митаем, – сказал Педриньо.

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Убрать прозвище Педриньо – стыдное решение руководства «Локомотива»