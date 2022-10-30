Джейк Пол победил Андерсона Сильву единогласным решением судей

В Глендейле (Аризона) завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой между видеоблогером Джейком Полом и Андерсоном Силвой.

Победу единогласным решением судей одержал Пол (77-74, 78-73, 78-73), лишь во второй раз в карьере доведший бой до судейского вердикта. Отметим, что в последнем раунде Сильва оказался в нокдауне.

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