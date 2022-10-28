Гран-при России. «Бархатный сезон». Кондратюк, Гуменник, Ерохов и Ковалев выступят с короткими програмами

Теги сборная России результаты мужское катание Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Марк Кондратюк Андрей Анисимов Кирилл Кельманов Максим Варакин Даниил Постарнаков Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» мужчины выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Андрей Анисимов

Максим Варакин

Петр Гуменник

Алексей Ерохов

Егор Карнаухов

Кирилл Кельманов

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Даниил Постарнаков

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