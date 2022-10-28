Гран-при России. «Бархатный сезон». Кондратюк, Гуменник, Ерохов и Ковалев выступят с короткими програмами
29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
Сочи
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.30 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
Андрей Анисимов
Максим Варакин
Егор Карнаухов
Кирилл Кельманов
Артем Ковалев
Даниил Постарнаков
Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский
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