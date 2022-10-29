Месси первым отдал 10 голевых пасов в топ-5 лиг Европы – за рекордные для себя 12 матчей

Форвард быстрее всех отдал 10 голевых пасов в одной из топ-5 лиг.

Аргентинец ассистировал на 62-й минуте матча с в чемпионате Франции.

Месси сделал 10 результативных передач в рекордные для себя сроки – всего за 12 игр Лиги 1. Прежде он добирался до этой отметки в лучшем случае за 14 матчей (в сезоне-2010/11 и сезоне-2018/19).

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.