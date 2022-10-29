Рэшфорд и Стерлинг вошли в список самых влиятельных темнокожих людей Великобритании

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Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг вошли в число самых влиятельных темнокожих людей Великобритании.

В список попадают люди африканского, афро-карибского и афроамериканского происхождения. Powerlist публикуется каждый год с 2007 года с целью «показать молодежи темнокожие примеры для подражания».

Кандидаты отбираются независимой судейской коллегией. Помимо Рэшфорда и Стерлинга, в список, к примеру, попали актер Ленни Генри и рэпер Стормзи. 

На первом месте в рейтинге располагается бизнесвумен Шэрон Уайт. Она стала первой женщиной, которая возглавила John Lewis Partnership – одну из крупнейших компаний страны.

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