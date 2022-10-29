«Ювентус» могут оштрафовать за махинации с выплатами .

Как сообщает La Repubblica, между португальским форвардом и «Ювентусом» в частном порядке было достигнуто соглашение о выплате 19,9 млн евро, несмотря на окончание сотрудничества.

В ходе расследования прокуратура Турина выяснила, что «Ювентус» достиг частной договоренности с Роналду о выплате этой суммы, официально объявив о том, что все игроки пошли на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Выплата 19,9 млн евро не была внесена в финансовый отчет «Ювентуса».

За это нарушение итальянский клуб могут оштрафовать на сумму от 20 до 60 млн евро.

Прокурор потребовал ареста Аньелли и всех денег «Ювентуса» из-за финансовых махинаций. Чем все кончится?