Телеведущий Морган поспорил с Линекером из-за Месси и Роналду: «ПСЖ» вырвал победу у титанов из «Труа». Есть только один величайший – Криштиану»

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Пирс Морган поспорил с Гари Линекером из-за Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Поводом послужил твит Линекера, который по ходу матча с «Труа», где Месси сделал ассист и забил, написал: «Такое завораживающее видение поля и весомость паса отличают Месси от остальных в большей мере, чем огромное количество забитых голов. О, и еще его невероятный дриблинг».

«Твой спич о Месси сегодня еще более завораживающий. «ПСЖ» вырвал победу 4:3 у легендарных футбольных титанов из «Труа».

Возвращайся, когда твой величайший (Морган использовал эмодзи с козлом, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. – «величайший [игрок] всех времен» с английского – Sports.ru). снова будет играть в значимой лиге.

Может быть только один величайший (снова использовал эмодзи с козлом – Sports.ru), и я предпочитаю парня, который был чемпионом в 4 лигах и со своей сборной», – написал телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала».

Далее Линекер прикрепил фотографию газетной колонки примерно 14-летней давности, где Морган, который болеет за «Арсенал», критично отзывался о Роналду, выступающим за «Манчестер Юнайтед».

«Гари, эта колонка даже старше тебя. Но да, я остаюсь при своем мнении, высказанном 14 лет назад, что Роналду – лучший игрок мира, фантастический талант, и я был бы рад видеть его в «Арсенале». 

Роналду – величайший (в твите Морган использовал эмодзи с козлом – Sports.ru). Все, у кого есть нормальные футбольные мозги, знают это», – добавил Морган. 

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