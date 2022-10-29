Хвича забил и отдал 2 ассиста к 36-й минуте матча с «Сассуоло». У него 12 (6+6) очков за 9 последних игр в «Наполи» и Грузии

набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 9 последних матчах.

Сегодня полузащитник отдал два голевых паса Виктору Осимхену в матче против в 12-м туре Серии А, а также забил сам на 36-й минуте.

В 9 последних играх за неаполитанский клуб и сборную Грузии 21-летний футболист совершил 12 результативных действий – забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

С подробной статистикой Хвичи можно ознакомиться здесь.