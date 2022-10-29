Семен Елистратов: «Тема вокруг Валиевой носит политический характер и выходит за пределы WADA. А правда ли есть допинг?»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов считает, что допинговое дело российской фигуристки носит политический характер.

– В 2016 году у вас были проблемы с допингом, сейчас в такой ситуации оказалась Валиева. заявило, что не будет обнародовать результаты дела Валиевой. Правильное ли решение?

– А правда ли есть допинг, когда спортсмена отстраняют? Тема, которая образовалась вокруг Валиевой, носит политический характер и выходит за пределы WADA.

Мне кажется, никто не узнает, где правда, а где ложь. Я переживаю за Камилу. Искренне желаю ей удачи и сил. Пусть ее тренерский штаб максимально поддержит ее и объяснит, что это жизнь.

– Вы знакомы с Камилой лично?

– На Олимпиаде просто: привет, пока, поздравляю. Из фигуристов я хорошо знаком с Женькой Медведевой и Никитой Кацалаповым, могу с ними пообщаться. А остальных просто поздравляю, – сказал Елистратов.

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