Сборная Австралии призвала Катар декриминализовать однополые отношения и создать профсоюзы для рабочих-мигрантов

призвала Катар декриминализовать однополые отношения.

Игроки команды записали видео с обращением к властям арабской страны. Они также призвали создать ресурсные центры – аналог профсоюзов – для рабочих мигрантов.

: «Существуют универсальные ценности, которые должны определять футбол, – такие ценности, как уважение, достоинство, доверие и смелость. Когда мы представляем нашу страну, мы стремимся воплотить эти ценности».

: «Как члены ассоциации игроков, мы понимаем силу коллективных переговоров и права всех работников на создание профсоюза и вступление в него».

: «До того, как игроки получили эти права, их карьера в Австралии характеризовалась отсутствием уважения и достоинства».

: «Именно по этим причинам мы должны говорить о ситуации в Катаре».

Митчелл Дьюк: «Мы не эксперты, но мы прислушались к таким группам, как Amnesty, ФИФА, Верховный комитет, Международная организация труда, FIFPRO и, что наиболее важно, к трудящимся-мигрантам, живущим в Катаре.

Мы узнали, что был достигнут прогресс как на бумаге, так и на практике. Система кафала (спонсорство рабочих-мигрантов) в значительной степени была ликвидирована, условия труда улучшились, и была установлена минимальная заработная плата.

Несмотря на то, что реформы, проведенные в Катаре, являются важным и желанным шагом, их реализация остается непоследовательной и требует улучшения.

Мы узнали, что решение о проведении чемпионата мира в Катаре привело к страданиям и вреду для бесчисленного множества наших коллег по работе. Как игроки, мы полностью поддерживаем права ЛГБТИ+ людей, но в Катаре у людей нет свободы любить того, кого они хотят. Решить эти проблемы непросто, и у нас нет ответов на все вопросы.

Решение должно включать создание ресурсного центра для мигрантов, эффективное средство правовой защиты для тех, кому было отказано в их правах, и декриминализацию всех однополых отношений.

Это основные права, которые должны быть предоставлены всем и обеспечат дальнейший прогресс в Катаре. Именно так мы можем обеспечить наследие, которое выйдет далеко за рамки финального свистка чемпионата мира по футболу 2022 года».