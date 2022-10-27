В четверг, 27 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

Дюрэнта и Ирвинга примет на своей арене Дончича. Действующий чемпион встретится дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн, Карри, Яннис или Дюрэнт? Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен