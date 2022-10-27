НБА. «Бруклин» примет «Даллас», «Голден Стэйт» встретится с «Майами» и другие матчи
В четверг, 27 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.
«Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга примет на своей арене «Даллас» Дончича. Действующий чемпион «Голден Стэйт» встретится дома с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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